Confira edital do concurso da Marinha com salários de R$ 8.245

Os aprovados no concurso Marinha CP-CEM 2019 vão ingressar como Guarda-Marinheiro | Foto: Divulgação

A Marinha do Brasil lançou o edital de concurso público ingresso como Guarda-Marinheiro. De acordo com o documento publicado, serão oferecidas 54 vagas em diversas áreas. A seleção destina-se ao preenchimento de cargos e funções relativos à aplicação de conhecimentos específicos, necessários às atividades de manutenção e reparo dos meios existentes e ao desenvolvimento e projeto de novos meios, além das atividades inerentes à carreira militar.

Os aprovados no concurso Marinha CP-CEM 2019 vão ingressar como Guarda-Marinheiro, fazendo jus ao soldo inicial de R$6.993,00. Após formado, eles ingressarão no Corpo de Engenheiros da Marinha, na condição de Primeiro-Tenente, posto que tem salário de R$8.245,00, conforme tabela de remuneração da Marinha de 2019.

Cargos, Vagas e Requisitos do Concurso Marinha CP CEM 2019

O edital conta com vagas para as especialidades de Arquitetura e Urbanismo (02), Engenharia Cartográfica (02), Engenharia Civil (05), Engenharia de Materiais (02), Engenharia de Produção (03), Engenharia de Sistemas de Computação (03), Engenharia de Telecomunicações (03), Engenharia Elétrica (07), Engenharia Eletrônica (05), Engenharia Mecânica (11), Engenharia Mecatrônica (02 vagas), Engenharia Naval (06) e Engenharia Química (03).

Do quantitativo de vagas, 10 (dez) serão reservadas aos candidatos negros, conforme disposto no quadro abaixo.

| Foto: Divulgação

Entre os principais requisitos estão: ter menos de 36 (trinta e seis) anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 2020; ter concluído ou estar em fase conclusão do curso de Graduação em Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo. No caso do candidato que esteja em fase conclusão, deverá ser entregue a declaração constante no edital, por ocasião da VD, no período previsto no Calendário de Eventos do anexo II do edital, e apresentar o Diploma ou Certificado/Declaração de conclusão até a data de matrícula no curso; e estar registrado no órgão fiscalizador da profissão a que concorre, até a data da matrícula no curso. Caso o candidato não possua ou esteja em fase de conclusão da graduação, deverá entregar a declaração constante no anexo IV, por ocasião da VD, no período previsto no Calendário de Eventos do anexo II.

Inscrições do Concurso Marinha CP CEM 2019 até abril

As inscrições poderão ser efetivadas somente entre 08 horas do dia 13 de março e 23 horas do dia 01 de abril de 2019, horário oficial de Brasília/DF. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site oficial (http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/ ). A taxa de inscrição custará R$126,00.

O pagamento da taxa de inscrição será aceito até o dia 05 de abril de 2019, no horário bancário dos diversos Estados do País.

Concurso público marinha | Foto: Divulgação

Etapas e Provas do Concurso

O concurso da Marinha contará com Provas Escritas Objetiva e Discursiva de Conhecimentos Profissionais; Redação; Tradução de Texto; e Eventos Complementares, composto por Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física (TAF); Prova de Títulos (PT); Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD); e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

As avaliações escritas serão divididas em duas fases. A primeira contará com 20 questões objetivas e uma redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório, com duração de 4 horas. Na segunda fase, o exame contará com uma prova discursiva de conhecimentos profissionais e uma tradução de texto, com duração de 5 horas. As avaliações ainda não têm data para serem aplicadas. A expectativa é que as provas aconteçam em meados de maio.

Serão considerados eliminados nas provas escritas os candidatos que obtiverem um número de acertos inferior a 50% (cinquenta por cento) das questões na PO ou na PD ou numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) obtiverem nota inferior a 50 (cinquenta) pontos na Redação ou na Tradução de Texto; ou não tiveram sua Redação ou Tradução de Texto corrigidas, por estarem além do número previsto para correção, de acordo com o edital.

Sobre o Curso de Formação

O candidato aprovado e classificado realizará o CFO, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro. O Curso tem por finalidade o preparo do candidato para o exercício de cargos e funções em Organizações Militares da Marinha, situadas em qualquer Unidade da Federação, de acordo com as suas qualificações e atendendo à conveniência do serviço, por meio da necessária instrução militar naval.

O Curso é constituído por um Período de Adaptação de, aproximadamente, 3 (três) semanas e uma etapa básica, compreendendo as atividades previstas nos respectivos currículos. Durante esse curso, o Guarda-Marinha perceberá remuneração atinente à sua graduação, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Durante o CFO, o candidato fará um Estágio de Aplicação (EA), com duração de até 6 (seis) semanas, que tem por finalidade a adaptação às características do serviço naval inerentes à profissão, à complementação de sua formação militar-naval e a avaliação complementar para o desempenho de funções técnicas e administrativas. Será realizado em Organizações Militares (OM) especialmente designadas para tal, sob a supervisão do CIAW.

O CFO terá a duração de, aproximadamente, 25 (vinte e cinco) semanas. Durante o CFO e o EA, o candidato estará sujeito ao Regulamento e ao Regimento Interno do CIAW e à legislação vigente aplicada a todos os militares da ativa das Forças Armadas.

O ingresso no CEM ocorrerá no posto de Primeiro-Tenente, após o candidato obter a aprovação em todas as fases da Seleção Inicial e ter sido aprovado em todas as fases do CFO. Antes de completar 5 (cinco) anos da nomeação ao Oficialato, os Oficiais serão avaliados pela Comissão de Promoções de Oficiais (CPO), visando a sua permanência em caráter definitivo na Marinha. Os que não obtiverem avaliação favorável serão licenciados ex offício do Serviço Ativo da MB.

Leia mais

Concurso da Marinha abre 960 vagas para curso de formação

Marinha abre concurso para aprendizes-marinheiros com mil vagas