José Nasser, há 40 anos construindo a infraestrutura do Amazonas

Manaus – As paredes do escritório da J Nasser Engenharia Ltda, localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, contam a história das centenas de obras assinadas pela empresa, que nesta terça-feira (19) comemora 40 anos de atuação no Amazonas. Uma coleção de fotos que narram o desenvolvimento da infraestrutura de Manaus, decoram o espaço e descrevem a intensa relação entre a J Nasser Engenharia e a construção de grande parte da capital, desde 1979.

Nascido em 14 de agosto de 1945 na cidade de Porto Velho (RR), José Nasser - proprietário do negócio -, se considera amazonense, pois veio com os pais para Manaus, quando ainda era criança. Filho de pai comerciante e mãe dona de casa, José conta que cresceu correndo nas ruas do Centro da cidade onde jogava bola e soltava pipa. O garoto que na época dividia o tempo entre os estudos e auxiliando o pai nas vendas, tinha um sonho, o de ser arquiteto.

Além de ajudar o pai com o comércio, José Nasser também atuou como professor em cursinhos preparatórios dando aula de matemática e física. Mas, foi na engenharia civil que o construtor encontrou seu propósito de vida que, de acordo com ele, é o de transformar o mundo em um lugar melhor.

“Desde pequeno eu sempre quis ser engenheiro, na verdade queria ser arquiteto, mas não tinha o curso na universidade federal. Era um sonho de criança que eu queria realizar e por isso fui fazer engenharia civil na Ufam, onde descobri que era onde eu queria estar”, conta José, ao comemorar 47 anos de formação na área.

Formado em 1972 pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Nasser foi trabalhar no Porto de Manaus, situado no Centro da cidade, onde ficou por 10 anos atuando como engenheiro civil e somando experiências no ramo. Após uma década de serviços na área portuária, Nasser decidiu abandonar o emprego e dar início a vida de empreendedor. Nascia assim, a J Nasser Engenharia Ltda.

“Obras comerciais, industriais, de incorporação e também de habitação. Sempre tive o sonho de construir uma empresa de engenharia. Mais do que isso, uma empresa familiar e de engenharia. Sempre quis ser um empreendedor. Hoje, além da J Nasser, temos ainda um setor de marcenaria e também de pré-moldados”, explica o empreendedor, que ainda conta com os quatro filhos no time de engenheiros e arquitetos da casa.

O quarteto cresceu vendo o pai trabalhar, Andreia Nasser - a única arquiteta entre o grupo de engenheiros -, conta que quando era criança sempre estava na empresa após sair do colégio e a rotina a fez enxergar a profissão com naturalidade. “Nunca pensei em fazer outra coisa. Eu e meus irmãos crescemos dentro da empresa. A única diferença nos nossos objetos foi a minha escolha pela arquitetura, enquanto os outros três decidiram cursar engenharia civil, igual ao meu pai. A gente se prepara agora para o futuro, para continuar fazendo a empresa crescer”, ressalta a arquiteta, Andreia Nasser.



Em 40 anos de ascensão, o engenheiro destaca que uma das obras que mais marcaram a história da empresa foi a construção do Seminário Salesiano Dom Bosco, localizado no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus. Ele explica que a obra marcou o primeiro grande desafio da J Nasser Engenharia, pois foi edificada em 1980, apenas 1 ano após a fundação da empresa que nasceu em 1979.

“Muitas obras marcaram o nosso compromisso de construir um Amazonas ainda melhor e entre elas, a construção do Seminário Salesiano Dom Bosco, pelo qual tenho muito carinho até hoje, por ser a primeira grande construção da empresa. Mas, outros desafios mais recentes também são sinônimos de superação, como por exemplo, a 1ª Estação de Tratamento de Água da Manaus Ambiental, o Parque do Mindú, o Parque dos Bilhares e ainda o Viaduto do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Interior

Já no interior do Estado, a J Nasser Engenharia Ltda também serve com o propósito de transformar o Amazonas em um lugar melhor. A empresa assinou recentemente a instalação portuária pública de pequeno porte no município de Itacoatiara e também de Novo Airão. Já os portos das cidades de Silves e Anori também já estão em fase de construção.

A atuação da empresa chegou até o meio da selva amazônica, mais precisamente no quilômetro 237 da BR-319, onde foi entregue uma ponte de pré-moldado que permite o translado de pedestres e veículos.

Mantendo o foco na sustentabilidade, José Nasser e os filhos destacam que se preparam para o futuro sob o foco da responsabilidade com o meio ambiente. A empresa que completa quatro décadas de trabalhos realizados na construção da identidade da cidade, investe maciçamente em tecnologia e na capacitação de sua equipe técnica.

“Partilhamos o sucesso da J Nascer Engenharia com toda a nossa equipe, colaboradores, diretores e corpo técnico, por seu empenho, dedicação e profissionalismo aplicados ao longo desta trajetória vitoriosa, fazendo com que a reunião destas características permita ao Grupo J Nasser continuar oferecendo os melhores empreendimentos do mercado a todos os seus clientes”, concluiu José Nasser, que hoje gera cerca de 2 mil empregos e indiretos.

