Vendas de ovos de páscoa devem crescer 4,5% em Manaus em 2019

Manaus - As vendas de ovos de chocolate para a Páscoa devem aumentar 4,5% este ano no comércio Manauara, enquanto em 2018 teve aumento de apenas 1%. O crescimento se deve a quantidade de chocolates que será disponibilizado pelos lojistas, cerca de 35 toneladas, onde deverá ser maior 3,5% do que no ano passado.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), Ralph Assayag, houve reajuste no preço em 2019, os chocolates estão com valores que chegam até 2% mais altos em comparação com última Páscoa. “Em 2018, do total de ovos de chocolates, 60% eram pequenos, 30% médios e apenas 10% de ovos grandes. Em 2019, serão ofertados 20% de ovos pequenos, 60% médios e 20% de ovos grandes, com o reajuste, os ovos médios deverão ser realmente o melhor resultado para as vendas”, ponderou.

As fabricações de ovos caseiros terão crescimento de 7%, deste segmento comparado ao ano passado. Ralph Assayag comenta que do total de 35 toneladas, 15% são representadas pelas vendas de ovos caseiros e produtos artesanais ofertados durante a Páscoa.



O presidente da CDL Manaus disse ainda que haverá aumento também, nas contratações temporárias. Em 2018, 100 pessoas foram recrutadas para dar suporte na demanda deste período. Em 2019, cerca de 250 serão chamadas para suprirem a necessidade desta sazonalidade.

Nacionalmente, a produção do chocolate para a Páscoa, começou um regime de quedas de 2015 (19,7%) para 2016 (14,3%), com maior retração na virada para 2017 (9%). O segmento voltou a respirar novos ares em 2018 (11%).

Para este ano, a Associação Brasileira das Indústrias de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) projeta aumento de vendas na Páscoa deste ano, embalado pelo crescimento da produção e vendas do ano passado e pela melhora no cenário econômico.

“Estamos confiantes. O mercado de chocolate volta a ganhar penetração nos lares brasileiros com maior consumo de ovos de Páscoa e de produtos regulares. A indústria tem amplo portfólio que agrada a todos os perfis dos brasileiros”, disse o presidente Abicab, Ubiracy Fonseca.

O representante do setor disse que em 2018 foram produzidas mais de 11 mil toneladas de ovos e produtos de Páscoa, número 26% maior que o registrado no ano anterior. “O setor de chocolate está otimista para 2019 com a produção para a Páscoa a todo vapor”, afirmou.