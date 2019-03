Serviços registram queda de 3% em janeiro, no Amazonas

Regionalmente, 14 das 27 unidades da federação assinalaram retração no volume dos serviços em janeiro de 2019, | Foto: Divulgação

Manaus - O setor de serviços no Amazonas registrou, em janeiro deste ano, uma queda de 3% frente a dezembro de 2018, na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste sazonal, em relação a janeiro de 2018, o volume de serviços subiu 0,8%, recuperando-se depois de duas quedas seguidas: novembro (-5,9%) e dezembro (-3,4%).



O desempenho dos serviços em janeiro é tradicionalmente inferior a dezembro, segundo o Supervisor de Disseminação de Informações do IBGE do Amazonas, Adjalma Jacques. “Geralmente os serviços dedicados às pessoas são os mais impactados na comparação entre esses dois meses. Isso porque dezembro é sempre um mês de forte demanda, enquanto janeiro há uma retração por parte do consumidor. Por outro lado, as empresas que contratam serviços, sempre deixam para fazê-lo após o segundo ou terceiro mês do ano”, explicou.

O acumulado no ano, que neste mês é igual à comparação com janeiro de 2018, foi de 0,8%, acelerando frente ao encerramento de 2018 (-0,9%), quando apresentou o melhor resultado dos últimos quatro anos: 2015 (-9,8%), 2016 (-13,8%) e 2017 (-1,6%). O acumulado nos últimos 12 meses, ao passar de -0,9% em dezembro de 2018 para -0,8% em janeiro de 2019, teve uma pequena melhora, indicando assim uma certa estabilidade nesse indicador nos últimos três meses.

A receita nominal que em seu cálculo não leva em conta a deflação do período, na comparação com o mês anterior, também teve um desempenho negativo em -3,5% em janeiro; depois de um bom desempenho no mês anterior (2,6%). Na comparação com igual mês do ano anterior, a subida foi de 4,0%. O que contribuiu para que o acumulado no ano fosse ficasse o mesmo patamar (4,0%), o que supera o fechamento de 2018 (1,5%). Com esse desempenho, o acumulado dos últimos doze meses (até janeiro) chegou a 1,8%. O quadro mais favorável da receita nominal, se deve ao fato de que esse indicador não sofre a deflação ocasionada pelos índices inflacionários do período.

Retração

Regionalmente, 14 das 27 unidades da federação assinalaram retração no volume dos serviços em janeiro de 2019, na comparação com o mês imediatamente anterior, acompanhando a variação negativa (-0,3%) observada no Brasil na série com ajuste sazonal. Entre os locais com resultados negativos nesse mês, destaca-se São Paulo (-0,5%), que devolveu pequena parte do ganho de 2,8% verificado entre agosto e dezembro de 2018.

Em contrapartida, as principais contribuições positivas regionais vieram do Rio de Janeiro (1,8%), Mato Grosso (9,9%), Ceará (8,1%) e Bahia (3,7%), com o primeiro registrando a segunda taxa positiva seguida, período em que acumulou ganho de 5,8%; o segundo recuperando a forte retração observada em dezembro último (-9,4%); o terceiro recobrando integralmente a perda acumulada de 6,6% entre novembro e dezembro; e o último recuperando parcialmente a queda de 5,1% acumulada entre setembro e dezembro de 2018.

Na comparação com igual mês do ano anterior, o avanço do volume de serviços no Brasil (2,1%) foi acompanhado por 16 das 27 unidades da federação.

A principal contribuição positiva ficou com São Paulo (4,7%), com três dos cinco setores pesquisados mostrando avanço no volume de serviços, com destaque para os ganhos observados em serviços de informação e comunicação (10,9%), seguido pelos serviços prestados às famílias (13,7%) e outros serviços (7,4%).

Por outro lado, a influência negativa mais importante para a formação do índice global veio do Rio de Janeiro (-2,1%), que apontou retração em duas das cinco atividades investigadas, com destaque absoluto para as perdas dos serviços de informação e comunicação (-12,0%). Outros impactos negativos relevantes vieram do Ceará (-6,8%) e da Bahia (-3,0%).

Leia mais:

Venda de ovos de páscoa devem crescer 4,5% em Manaus

Oportunidade: Leilão da receita federal é aberto ao público em Manaus