Prefeitura e Suframa debatem sobre o futuro da Zona Franca de Manaus

Manaus - A manutenção da Zona Franca de Manaus (ZFM) e o pacote de reformas para o Distrito Industrial foram alguns dos temas debatidos pelo prefeito Arthur Virgílio Neto com o superintendente da Suframa, coronel Alfredo Menezes, nesta terça-feira (19), durante encontro na sede da Prefeitura de Manaus, bairro Compensa, zona Oeste.

Recém nomeado, Menezes, que é mestre em Administração e doutor em Planejamento, se colocou à disposição da prefeitura para realizar um trabalho em conjunto em prol da elevação da economia local. Essa parceria, como destacou o prefeito Arthur Neto, é fundamental para garantir o futuro do Polo Industrial de Manaus (PIM).

“A Zona Franca de Manaus ainda terá muitas lutas pela frente e pesos pesados irão se movimentar contra nós. Precisamos estar preparados para contrabalançarmos e garantirmos a sobrevivência de um polo que, daqui para frente, precisa de tempo econômico e político para encontrarmos outras matrizes econômicas que se somem à ZFM. Estamos muito afinados e vamos fazer uma etapa muito feliz de conquistas para o nosso Polo Industrial”, destacou o prefeito.

Segundo o superintendente, a conversa com o prefeito serviu para o esclarecimento de alguns assuntos que serão colocados em pauta durante uma audiência pública na próxima quinta-feira (21), em Brasília. “Vim buscar orientações com o prefeito Arthur Neto, pois vamos discutir temas de relevância para nossa região em Brasília e seus pensamentos são de grande valia”, disse o coronel Alfredo Menezes.

Diplomata de carreira, o prefeito Arthur Virgílio Neto é considerado um dos maiores defensores da Zona Franca e tem grande experiência política como senador e Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. “Aproveito para agradecer a fidalguia e o tempo em que ele (prefeito Arthur) tem conosco e coloco a Suframa à sua disposição”, completou o superintendente.

Obras

A licitação para as obras no Distrito Industrial já está em andamento e, assim que for possível, a prefeitura entrará com um pacote de obras para dar uma nova cara para a localidade. “A entidade certa para fazer a recuperação do Distrito é a prefeitura, que tem expertise em asfaltamento, em urbanização e que pode tornar aquela área um cartão de visitas. Será uma honra fazer isso junto com a gestão do coronel Menezes, que é um prezado amigo e que tenho confiança na sua gestão”, finalizou o prefeito Arthur Neto.

