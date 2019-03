Paulo Guedes deve apresentar planejamento econômico à Cdeics

O convite, aprovado por unanimidade, foi feito a partir de requerimento apresentado pelo deputado federal Bosco Saraiva (Solidariedade/AM) | Foto: Divulgação

Manaus - A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (Cdeics) da Câmara dos Deputados vai convidar Paulo Guedes, ministro da Economia, à Câmara dos Deputados para apresentar o planejamento criado para o ministério nos próximos anos. A data para o comparecimento do ministro ainda será agendada.

O convite, aprovado por unanimidade, foi feito a partir de requerimento apresentado pelo deputado federal Bosco Saraiva (Solidariedade/AM) e presidente da Comissão, que esteve reunida nesta quarta-feira (20), no Plenário 5 da Câmara.

“Queremos um espaço aberto para debater a política econômica com quem a desenvolve, dando ao parlamento a oportunidade de construir e cooperar com o Executivo e fortalecer ações fundamentais para a recuperação do Brasil”, argumenta o presidente da Cdeics, Bosco Saraiva.

Para Augusto Coutinho (PE), líder do Solidariedade, a presença de ministros e outros representantes de setores da economia são importantes para que a população também permaneça informada quanto ao impacto do comportamento do governo no setor.

“É função da Comissão de Desenvolvimento Econômico realizar esse esclarecimento sobre as medidas tomadas pelo governo para a Economia, com o liberalismo sendo a principal referência”, disse.

Entre as atribuições da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços estão discutir e votar propostas sobre a ordem econômica nacional | Foto: Divulgação

Audiência Pública



Além do convite a Guedes, na sessão deliberativa, também foi votado o requerimento de realização de audiência pública para discutir a falta de prestação de serviços federais no Maranhão, além da realização de uma audiência pública para debater a política de comércio exterior brasileira, também com participação do Ministério da Economia.



O que faz a comissão

Entre as atribuições da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços estão discutir e votar propostas sobre a ordem econômica nacional; a atividade industrial, comercial, agrícola e serviços do setor econômico terciário; políticas de importação e exportação; atividade econômica estatal, entre outras.

Desburocratização

Entre os temas que devem mobilizar a Comissão neste ano, estão: concorrência e combate aos cartéis e a diminuição dos entraves burocráticos que existem na economia, privatizações e investimentos.

* Com informações da assessoria