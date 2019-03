Feirão do Pescado terá mais de 100 toneladas de peixes em Manaus

Entrevista com Walzenir Falcão, Presidente da Confederação Nacional dos Pescadores, pescadores e pescado na feira da Panair | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Na Semana Santa, os manauenses poderão comprar peixes regionais com preço justo no Feirão do Pescado, que será realizado a partir do dia 16 de abril em quatro endereços. Em reunião com a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), os pescadores, piscicultores e frigoríficos participantes do evento definiram a tabela de preços para a comercialização do pescado.



O Tambaqui será vendido a partir de R$ 8,50 tamanho médio, a partir de R$ 9,90 o grande e acima de 5,01 quilos custará 12,90. Já o quilo do curumim tratado será vendido a R$ 10,00 reais. Para a espécie Matrinchã o preço ficou definido em R$ 11,90 qualquer peso. E o Pirarucu vai variar entre R$ 5,90 (carcaça) a R$ 23,90 reais (lombo do pirarucu seco), com destaque para a ventrecha do pirarucu fresco que sairá a R$ 14,90 o quilo.

Além do peixe in natura, o público também encontrará pescados processados em forma de filés, postas e picadinho, além de peixes regionais como pacu, jaraqui e sardinha. Serviços como cortes especiais para caldeira e/ou assado e retirada de espinha também fazem parte da programação.

De acordo com o chefe de Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros da ADS, Tomás Sanches, o Feirão do Pescado é modelo em comercialização da piscicultura pelo preço e pela qualidade do produto. “Nas nossas feiras o consumidor vai encontrar peixes frescos, que acabaram de sair dos viveiros, e produtos com certificação sanitária a partir do Serviço de Inspeção Estadual”, destaca Sanches.

Neste ano, serão disponibilizadas 100 toneladas de Tambaqui, Matrinchã e Pirarucu. Na última edição foram movimentados aproximadamente R$ 1,5 milhão. No dia 2 de abril será realizada uma reunião com os tratadores de peixes para organizar as atividades.

Feirão do Pescado

Neste ano, o Feirão do Pescado, promovido pelo Governo do Amazonas, será realizado em quatro endereços: no Centro Social Urbano (CSU) do bairro Parque 10, zona centro-sul; na alameda do Samba, bairro Alvorada, zona centro-oeste; no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, bairro Cidade Nova, zona norte; e no estacionamento da sede do Sebrae, unidade Aleixo, zona centro-sul.

Cada feira vai contar com 20 participantes, totalizando 80 expositores de pescado. Toda a estrutura necessária para a realização do evento, como tendas, expositores, banheiros químicos, iluminação e climatizadores, entre outros serviços, estão sendo providenciados pela ADS. A Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), através da Sepa é responsável pela logística de transporte e armazenamento dos produtos.

* Com informações da assessoria

