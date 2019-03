Audiência Pública discute atraso na entrega de prédio da PDG em Manaus

Mais de 100 famílias lesadas pela construtora PDG, que vendeu apartamentos no condomínio Ville Statium na Avenida Loris Cordovil, bairro da Alvorada, zona centro-oeste, participaram de uma audiência pública na Câmara Municipal de Manaus | Foto: Rovervaldo Rocha/CMM

Manaus - Mais de 100 famílias lesadas pela construtora PDG, que vendeu apartamentos no condomínio Ville Statium na Avenida Loris Cordovil, bairro da Alvorada, zona centro-oeste, participaram na manhã de sexta-feira (22/3) de uma audiência pública na Câmara Municipal de Manaus (CMM) para debater alternativas para recuperar o investimento feito no empreendimento.



A audiência, proposta pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia (Commaresv), vereador Fransuá (PV), foi realizada no auditório Zanny dos Reis e contou com a presença do coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes.

Fransuá afirmou que esta é uma situação muito grave e que a construtora tem que arcar com todos os prejuízos causados aos compradores. “Muita gente aqui, comprou o apartamento à vista, vendeu bens, estão morando de aluguel, tem pessoas morando de favor, que adoeceram e até morreram com depressão, e por isso temos que ver os caminhos que temos que tomar para que a empresa pague os prejuízos ocasionados”, disse o parlamentar.

Para a representante da Comissão do Patrimônio de Afetação, que está à frente do processo, Esterfeny Guedes, é importante que a PDG se pronuncie, já que eles procuram informações junto à construtora, sem sucesso. “Queremos pelo menos uma justificativa, porque estamos desde 2017 sem nenhuma informação sobre o andamento das obras, antes disse ainda recebíamos emails sobre a construção, o que não vem acontecendo desde então”.

Segundo ela, a obra, que está 56% concluída, se encontra parada no momento, sem a presença da construtora, o que mostra o descompromisso da PDG em entregar o empreendimento.

O caminho, segundo o coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, é criar uma Associação de Moradores para tentar dar, por meio judicial, o andamento da obra, ou recuperar o valor investido. Ele também disse que vai inscrever os moradores na recuperação judicial da empresa, o que será feito via Procon. “Vamos inscrevê-los na recuperação judicial da empresa, para garantir os direitos dos credores, onde a justiça fará um levantamento de todos os bens da empresa para ressarcir os clientes lesados”.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Novo sistema viário de Manaus custará mais de R$ 60 milhões

Bairro Redenção em Manaus recebe academia ao ar livre