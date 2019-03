Defensoria do AM divulga gabarito de prova para estágio em Direito

Manaus - Processo seletivo realizado nesse domingo (24) oferece 10 vagas em unidades das zonas Norte e Leste, além de servir para formação de cadastro de reserva voltado a todos os núcleos do órgão na capital

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) divulgou, nesta segunda-feira (25), o gabarito da prova do Processo Seletivo de Estágio em Direito. Com 354 inscritos, o exame foi realizado nesse domingo (24), na Faculdade Martha Falcão, na Zona Centro-Sul de Manaus.

O gabarito está disponível no site www.defensoria.am.gov.br/editais . O Processo Seletivo oferece 10 vagas em unidades da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) nas zonas Norte e Leste da capital, além de servir para formação de cadastro de reserva voltado a todos os núcleos da instituição.

Recursos contra o gabarito podem ser interpostos até esta terça-feira (26) com base no modelo disponível em anexo ao edital do Processo Seletivo (acesse o edital). O recurso deve ser entregue em três vias na sede da Esudpam, localizada na rua 24 de Maio, 321, Centro, das 8h às 14h.

Ao estagiário será oferecida bolsa mensal no valor de R$ 779, auxílio-transporte no valor de R$ 167,20, além de seguro contra acidentes pessoais, nos termos da Lei nº 11.788/2008. Participam da seleção estudantes que cursam entre o 4º e o 8º período do curso de Direito.

Classificação

A cada questão objetiva será atribuído um ponto, totalizando 50 em função da quantidade de perguntas. A questão de avaliação subjetiva vale dez pontos e será corrigida levando em consideração o conteúdo jurídico e a norma culta da língua portuguesa.

Apenas serão avaliadas as provas subjetivas dos candidatos com aproveitamento igual ou superior a 50% nas questões objetivas. Concorrentes com nota inferior a 5 na pergunta subjetiva serão eliminados.

Resultado

A divulgação do resultado preliminar acontece no dia 9 de abril e a do resultado final em 18 de abril. As convocações dos aprovados serão feitas ao longo de 2019.

