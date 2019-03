Vídeo: Afeam libera R$ 4 milhões de crédito para empreendedores no AM

Manaus - Uma ação de crédito da agência de fomento do estado do amazonas beneficiou empreendedores da capital com mais de quatro milhões de reais.

A liberação de mais de quatro milhões de reais vai ajudar mais de quinhentos empreendimentos aqui em Manaus. A cerimônia de liberação de crédito foi realizada pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Para evitar a inadimplência, a Afeam vai contar com o apoio do Sebrae Amazonas, que vai ajudar os empreendedores contemplados a gerir o dinheiro com responsabilidade.

Aplicativo da Afeam permite que pessoas consultem crédito pelo CPF | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

No evento também foi lançado o aplicativo da Afeam. Para utilizar basta entrar no aplicativo, colocar CPF e senha para poder acompanhar suas operações de crédito.

O interior do estado também será beneficiado, segundo a Afeam mais de um milhão e trezentos mil reais serão liberados para os municípios da calha do Alto Solimões.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem da TV Em Tempo | Autor: Victor Gouveia/TV Em Tempo

