Estácio realiza gratuitamente declaração do imposto de renda

Manaus - A Faculdade Estácio do Amazonas inicia, a partir de amanhã, atendimento gratuitos, para declaração do imposto de renda. Quem desejar realizar o procedimento pode comparecer nesta terça-feira (25) das 16h às 20h ou nos dias 30 (9h às 12h), 6/4 (9h às12h), 9/4 (16h às 20h), 13/4 (9h às 12h), 16/4 (16h às 20h) e 27/4 (9h às 12h).



Para ter acesso ao serviço é necessário levar RG, CPF, título de eleitor e comprovante de residência, além de declaração do ano passado, para aqueles que já são contribuintes. A instituição está situada na avenida Constantino Nery, nº 3693, Chapada.

O coordenador do curso de contabilidade da Estácio, José Arcanjo Angelim, responsável pelo treinamento dos alunos da instituição, que atenderão o público, informa que o serviço é destinado tanto àqueles que vão fazer o procedimento pela primeira, quanto aos que já fizeram em anos anteriores. Para quem desejar declarar o imposto de renda em casa, ele adianta que é necessário ter em mãos, todos os documentos de identificação, recibos de aluguel, e comprovantes salariais, de rendimento bancário, de doações e se for o caso, de saques de FGTS. Em seguida, fazer o download do aplicativo Imposto de Renda, ano base 2018 e seguir as orientações da plataforma.

O especialista relembra que todos os contribuintes, que ganham anualmente um total de R$ 28.500 mil são obrigados a fazer a declaração de renda, até o dia 30 de abril, caso contrário são passíveis de desembolsar uma multa entre R$ 165,74 ou que será calculada em cima de 20% do total de rendimento. “A novidade para a declaração deste ano, é que será obrigatório a apresentação de CPF de todos os dependentes, independentemente de idade. E, agora, partir de 24 horas, o contribuinte já recebe uma notificação se está ou não na malha fina”, explica. O projeto tem ainda a contribuição dos professores de curso de contabilidade Tatiana Alves e o Jean Amorim.

O que é possível deduzir

• Até R$ 2.275,08 por dependente;

• R$ 3.561,50 em gastos com educação;

• Até R$ 1.171,84 pagos a empregado doméstico;

• Despesas relacionadas a saúde.

* Com informações da assessoria







