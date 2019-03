Amazonas não apoia o movimento por nova greve de caminhoneiros

Há 55 dias de completar um ano da greve que paralisou o país, os caminhoneiros voltam a se articular para paralisar no sábado (30). Desta vez, o foco é o preço do frete, que desagrada, principalmente, profissionais das regiões Sul e Sudeste. Um dos porta-voz dos caminhoneiros, Edmilson Aguiar, disse que essa greve, se houver, não terá apoio no Amazonas e nos demais Estados da Região Norte. A sinais de que o movimento perdeu força, mas se houver greve no Sul e Sudeste, a economia amazonense, principalmente o comércio, podem sofrer prejuízo.

De imediato seriam atingidos os setores de hortifrutigranjeiros, frutas, carnes e frangos, mas em um segundo momento, dependendo do tempo e da intensidade da greve, os demais setores do comércio serão afetados. Esses produtos chegam a Manaus por estrada em carretas frigoríficas até os portos de Belém (PA) e Porto Velho (RO). A partir desses portos seguem por balsa até Manaus.

“Não produzimos nada aqui. Se houve greve, ela vai afetar o comércio, já que entre 45% e 50% dos produtos são transportados por estrada, o restante por navio. Mas, se houve uma greve, até os navios podem parar, já que as cargas chegam de caminhão aos portos”, destacou o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manas (CDL-Manaus), Ralph Assayag.

De acordo com ele, mesmo que os estabelecimentos tenham estoques e haja mercadorias em transporte, se uma greve demorar demais, os estoques não serão suficientes para abastecer o mercado. “Na greve do ano passado houve muita interferência do governo. O valor do frete tinha que ser livre”, ressaltou Assayag.

O presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Ataliba Davi Antonio, tem a mesma avaliação. Para ele, uma greve de caminhoneiros, mesmo que os profissionais do Amazonas não paralisem, o comércio amazonense será afetado, principalmente os perecíveis.

Para o presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), Aderson Frota, uma greve será ruim para todo o país. Ele defende o diálogo como forma de evitar uma possível paralisação. “É preciso identificar o problema, saber porque o preço do frete não está agradando e depois conversar com o governo para chegar a um acordo. Não entendi porque os caminhoneiros, que são da área, decidiram deixar o governo mediar os preços do frete”, destacou Aderson Frota.

O caminhoneiro Edmilson Aguiar admite que existem pessoas ligadas a partidos de oposição fomentando o movimento de greve, por essa razão, muitos caminhoneiros estariam se posicionando contra a paralisação, por entender que o preço de frete e outros assuntos da categoria, são questões internas, que não devem ter orientação política.

“Espero que todos os caminhoneiros se conscientizem do que está acontecendo. Se isso acontecer, é provável que não haja greve”, disse. Apenas no Amazonas existem cerca de cinco mil donos de caminhões e 12 mil profissionais que trabalham nesses caminhões. Para Edmilson, a tabela de frete aprovada pela categoria na greve de maio de 2018 é eficiente, mas que para alguns caminhoneiros nunca está bom.

“Os caminhoneiros negociam frete fora da tabela, aceitam trabalhar como terceirizados, depois descobrem que o valor negociado não é bom, pois tem os custos com o caminhão, que são elevados, então passam a reclamar. Há pessoas que estão se aproveitando disso para fomentar a greve. Na tabela existe um item que diz que, se o preço do diesel aumentar, o valor do frete também aumenta”, destacou Edmilson Aguiar.

Na greve do ano passado, iniciada no dia 21 de maio, os caminhoneiros reclamavam do preço do óleo diesel. O movimento atingiu todo o país, inclusive o Amazonas, com os caminhoneiros se posicionando, no dia 23 de maio, na entrada da refinaria de Manaus, impedindo a entrada e saída de caminhões tanques transportando combustíveis, para abastecer os postos.

Essa foi uma ação percebida em todo o país. Como resultado faltou combustível em praticamente todas as cidades. Para impedir que a economia estagnasse completamente, o governo federal aceitou negociar e os caminhoneiros ganharam 15 dias sem reajuste no preço do óleo diesel e aceitaram o tabelamento do preço do frete, que agora querem revisar.

