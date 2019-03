Desempregado ou sem dinheiro? veja como ganhar 'um extra'

Josielle viu no brigadeiro, uma oportunidade de rensa | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Levantar uma "grana extra" pode ser uma boa opção em tempos de crises. Tem gente que guarda parte do salário, outros aplicam dinheiro em ações e algumas pessoas preferem vender algo ou oferecer um serviço, conciliando a nova atividade durante o expediente de trabalho.

Josielle Valente, de 31 anos, precisava sanar umas contas e, por isso, começou a vender brigadeiros na empresa em que trabalha há um ano e três meses.

“A partir de uma pequena pesquisa de campo, vi que era uma necessidade que ‘viria a calhar’ nas minhas finanças. Isso porque entro depois do almoço e as pessoas queriam um doce para tirar o gosto da comida da boca”, fala.

Ela criou um Instagram, em fevereiro de 2018, para movimentar a venda dos doces. A página ‘Joko Brigaderia’ e, com isso, atraiu mais clientes para a sua lista. Mas, foi na páscoa de 2018 que seu pequeno negócio começou a deslanchar.

“O pessoal do trabalho perguntava se eu iria fazer ovos de colher para vender na Páscoa. Eu fiz meus modelos e lancei um cardápio uma semana antes do feriado e tive aproximadamente 40 pedidos. Fiz as entregas de todos no sábado anterior à Páscoa e foi um sucesso. Todos gostaram”, relata a doceira.

Além de vender seus produtos na empresa em que trabalho, Josielle também vende pelo Instagram | Foto: Reprodução Instagram

Depois dessa experiência positiva, ela expandiu a oferta de produtos. Além dos brigadeiros de tamanho e sabores variados, ela está vendendo bolo de pote, presentes em formas de barquinhas e corações, além de centos de doces para festas de aniversário. Ela também participa de alguns bazares que tem pela cidade.



Cozinhando em casa e com o apoio da família, Josielle Valente ganha uma renda com os doces superior ao do trabalho fixo. Mas, por enquanto, ela consegue conciliar as duas atividades.

Transformando hobby em dinheiro

Thalissa transformou hobby em dinheiro | Foto: Arquivo Pessoal

Em 2017, após perder o emprego em uma fábrica de relógios, Thalissa Duarte, de 21 anos, teve que se reinventar como profissional.

“Com o dinheiro da rescisão, eu montei um estúdio de maquiagem no meu quarto. Faço makes desde 2016, mas profissionalmente comecei no final de 2017. Sempre gostei muito. Além disso, também sou designer de sobrancelhas e extensão de cílios, tenho curso de micropigmentação, porém não estou fazendo esse procedimento”, conta a jovem maquiadora.



Logo no início da carreira, Thalissa teve que fazer uma cartela de clientes. Para isso, ela contou com a ajuda de amigos na divulgação.

“As pessoas foram conhecendo meu trabalho e eu também divulgo as minhas maquiagens no Instagram profissional. Agora, eu faço mais maquiagens a domicílio porque passo o dia fora de casa”, explica.

Os períodos festivos, como Halloween, Carnaval e final do ano, englobando também as colações de grau e formaturas, oferecem uma maior movimentação de clientes.

Thalissa mostra suas maquiagens no Instagram | Foto: Reprodução

Trabalhando com hora marcada, ela concilia os serviços com a faculdade de Odontologia, curso que sempre quis fazer. “Ainda estou no terceiro período e são 10 ao todo. Eu sou apaixonada pelos dois (maquiagem e odontologia) e vou continuar conciliando as minhas paixões”, relata.



Mas não é só a Thalissa que levanta uma renda extra em casa. A mãe dela, Tatiana Araújo, vende laços pelo Instagram.

Laços customizados

Tatiana Araújo, de 41 anos, não passou ilesa pela crise econômica de Manaus. Ela ficou desempregada e teve uma filha em 2016. Durante a gravidez, ela teve depressão.

“Tive a doença por causa da mudança drástica de ritmo de vida. O médico me mandou testar vários métodos. Eu precisava de uma distração e o artesanato me ajudava muito. Eu não gostava dos laços que comprava para minha filha. Achava simples e superficial. Queria algo mais detalhado”, relata.

Tatiana Araújo vende seus produtos pelo Instagram e WhatsApp | Foto: Reprodução

Ela começou a pesquisar e fazer os lacinhos da filha. Com os laços, ela enxergou uma oportunidade de fazer dinheiro. Mesmo com desafios, ela continua fazendo. Ela cuida de todos os detalhes desde a compra dos materiais, a confecção, o atendimento ao cliente e à criança.



“Quando eu estou com as fitas na mão, eu nem encaro como trabalho. Eu amo o mundo dos laços. Não é fácil fazer tudo isso com duas crianças em casa (de 8 e 2 anos), mas é gratificante no final quando a cliente elogia o trabalho feito”, conta.

Procurar ajuda especializada pode ser um bom passo

Para começar um negócio próprio e aumentar a renda, existem empresas que orientam o empreendedor a dar os primeiros passos em sua jornada. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é um dos mais procurados.

Ele passa orientações sobre como planejar o desenvolvimento das atividades que geram esta renda extra e como a pessoa pode se estruturar para se torná-lo em um possível pequeno negócio. O Sebrae também orienta sobre vendas e como melhorar a gestão, até mesmo a melhoria dos produtos ou serviços ofertados.

Para o economista e analista técnico do Sebrae no Amazonas, Daniel Azevedo, quem quiser começar a ter uma renda extra e, realmente, ganhar uma boa quantia com isso, deve começar a pôr a “mão na massa”, ou seja, verificar a aceitação do produto ou serviço e depois planejar a ampliação da comercialização.

Daniel Azevedo é Analista Técnico do Sebrae | Foto: UARI/Sebrae

De acordo com ele, o desafio principal é conciliar os dois trabalhos. “Os principais desafios passam por diversas áreas, como conciliar as atribuições do emprego fixo com as atividades que geram esta renda extra. Isso sem comprometer o desempenho em ambas. Além disso, outro desafio consiste em obter um retorno financeiro inicial satisfatório e, consequentemente, aumentar o capital”, explica.



Fica a critério de quem opta pela renda extra tornar-se ou não pessoa jurídica. De acordo com Azevedo, depende muito do tipo de atividade desenvolvida ou qual tipo de empresa deve registrar.

“O primeiro passo é identificar qual o tipo de empresa se deve registrar. Depois, verificar qual a legislação tem que atender, buscar orientação sobre o negócio e fazer o planejamento”, fala o analista técnico do Sebrae, Daniel Azevedo.

Além das burocracias, na entidade é possível participar de treinamentos para gestão de negócios, como, por exemplo, a Gestão de Vendas, Marketing de Pessoas, Estoque, Financeira, Contábil, Consultorias e Orientações.

Para economista, é preciso definir passos

Os passos precisam ser bem definidos para ter sucesso | Foto: Reprodução internet

A economista Bianca Mourão aconselha que o primeiro passo a ser dado evidencia o controle de gastos.

“Você precisa conhecer bem os seus gastos porque não adianta gerar mais renda, ficar sem controle depois e acaba-se gastando em supérfluos”, analisa.



Após esse primeiro passo, o próximo é definir prioridades com o objetivo definido sobre a utilização dessa renda extra e jamais desviar do foco.



“Em resumo, precisa-se de uma reeducação financeira. Depois disso, é que se pode pesquisar algo para gerar renda e que esteja dentro das afinidades. Por exemplo, não adianta vender brigadeiro ou ovos de Páscoa se não souber utilizar uma cozinha”, explica a economista Bianca Mourão.

Bianca Mourão é economista e Conselheira no Conselho Regional de Economia | Foto: Arquivo Pessoal

Ela orienta também a ficar de olhos em datas sazonais como a Páscoa, festas juninas, dia das mães, dia dos pais. Os trabalhos artesanais, como presentes e lembranças, também são boas opções.



“Presentes e lembranças são uma ‘boa pedida’ já que o custo de aquisição de insumos é baixo e tudo depende da paciência e talento”, fala.



Para não depender de datas festivas, ela recomenda investir em alimentação, venda de cosméticos, produtos de beleza, bijuterias e roupas. O delivery pode ser um diferencial, pois as pessoas acabam pagando um pouco mais pela comodidade.

“Alimentação é sempre um mercado que não esfria porque na correria do dia a dia, nós não temos muito tempo para comer em casa e acaba comendo na rua. Se os produtos forem de qualidade, a divulgação boca a boca ajuda muito”, diz.



Organizar-se financeiramente é essencial

É preciso se organizar financeiramente | Foto: Reprodução

Os aplicativos também ajudam tanto nas vendas, quanto na organização financeira.



“Os mais simples são grátis, mas se não tiver recursos, a boa e velha lista em papel também serve. O lucro razoável gira em torno de 30 a 40%, considerando que não existe custo com a mão de obra, já que você é a sua própria mão de obra. O restante do dinheiro deve ser usado para reinvestir na atividade”, alerta Bianca Mourão.



Também é importante saber o custo exato da atividade desenvolvida para que o preço cobrado seja compatível. Toda e qualquer despesa deve ser anotada para o Controle de Custos.



“Tendo os custos totais, você consegue dividir pela quantidade de produtos ofertados. Assim, você sabe o custo unitário do produto e, em cima desse valor, você pondera o lucro”, explica a economista.



Bianca Mourão também aponta que o ponto de partida das vendas pode ser com amigos, familiares e conhecido. Para ela, a participação da família é crucial para o processo. Assim todos ficam cientes das dificuldades e podem se comprometer no que for possível.

Edição: Bruna Souza

Leia Mais

Moradoras do Prosamim iniciam a confecção de produtos para a Páscoa

Mulheres amazonenses aproveitam o Carnaval para gerar renda extra