Amazonas apresenta queda de 12 mil toneladas na produção de peixes

Manaus - O Amazonas é o estado que apresenta o maior consumo de peixe no Brasil, mas ainda assim apresentou uma grande queda na produção de peixes no último ano. De acordo com dados da Associação Brasileira de Psicultura, o estado teve uma queda de 12.730 toneladas na produção de peixes em 2018.

Com a queda na produção, o Amazonas caiu dez posições e agora é o 18º no ranking de produção de peixes do país.

Pesquisas

O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia (INPA), Adalberto Luis Val em conjunto com os seus estudantes de pós-graduação Arlan Paz, Jhonatan Mota e Renan Amanajás, informam que a Amazônia também passa por mudanças climáticas que prejudica a saúde e o crescimento dos peixes. Por isso, o Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular (LEEM) do INPA, está desenvolvendo pesquisas que trazem resultados promissores sobre o aumento da taxa de crescimento e a saúde do tambaqui, que é o peixe mais consumido no estado.

Os principais resultados com o uso de aditivos de origem vegetal na ração dos peixes mostram um fortalecimento dos mesmos contra doenças, que são um dos maiores problemas apontados pelos órgãos de gestão da atividade no Amazonas. O objetivo do Instituto agora é divulgar e difundir essas informações para melhorar a qualidade e quantidade do peixe produzido no Amazonas.

