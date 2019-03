Rede de Supermercado anuncia inauguração de mais 8 unidades em Manaus

Barato e Pronto segue o conceito de mercado de vizinhança, com lojas localizadas nos bairros, de fácil acesso aos clientes. | Foto: Divulgação

Manaus - Até o final deste ano, a rede de supermercados Barato e Pronto deverá inaugurar mais oito lojas, totalizando 15 unidades funcionando em Manaus. Barato e Pronto segue o conceito de mercado de vizinhança, com lojas localizadas nos bairros, de fácil acesso aos clientes. Possuem também o diferencial de contratar como funcionários moradores dos bairros onde as lojas estão localizadas. A proposta é contribuir para o desenvolvimento das famílias do local, gerando oportunidades de emprego.



Nesta semana, a rede Barato e Pronto inaugurou a sua sétima unidade, desta vez no bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Considerado o terceiro bairro mais populoso de Manaus, com mais de 96 mil habitantes, o Novo Aleixo foi escolhido para receber a nova unidade atendendo à demanda dos moradores do local.

O Barato e Pronto já possui unidades nos bairros Petrópolis, Manôa, Nova Cidade, Alfredo Nascimento, Compensa e conjunto Viver Melhor.

A unidade instalada no Novo Aleixo possui 650 metros quadrados, divididos por segmentos, além de um açougue. Segundo o gerente de Operações da rede Barato e Pronto, Giovanni Amorim, na unidade, o cliente poderá obter itens básicos diversos, com o grande diferencial da comodidade de estar instalado próximo de casa ou do trabalho. No Novo Aleixo foram contratados 22 funcionários.

Leia mais:

Desempregado ou sem dinheiro? Veja como ganhar um extra

Veja oportunidades de trabalhar em casa em 2019

Livraria Lira em Manaus: legado de pai para filho