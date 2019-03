Sucesso no mercado fitness, academia Fit One vai inaugurar 3ª unidade

A Fit One tem em cada salão de quatro a cinco instrutores e na parte externa dois a três profissionais. | Foto: Ione Moreno

Manaus - Com três anos no mercado, a Academia Fit One, é sucesso no mercado fitness. A empresa vai lançar até o final de abril a sua terceira unidade, com o diferencial do serviço: treinos para emagrecimento, definição e treinamento para concursos públicos militares, federais e civis.



O proprietário da Fit One, Steferson Pontes, conta que para o sucesso de hoje, o início não foi fácil e percebeu pelas experiências anteriores que o método tradicional não dava certo.

“A academia surgiu a partir de um erro no oferecimento de serviços que detectei em outras academias em que trabalhei.Nas outras academias como método tradicional, aluno recebe uma fichinha e fica atrás do professor para treinar. E eu percebia que as pessoas achavam algo muito monótono. Poucos queriam fazer estética, ficar grande, queriam mesmo era perder peso. Então interrompi minha sociedade em outra academia e abri a Fit One, que nasceu com uma filosofia naquilo que eu acreditava ser o correto para uma academia", explicou.

Para focar no aluno, cada instrutor tem um relatório individual que presta contas de seus alunos. | Foto: Ione Moreno

A Fit One mantém em cada salão de quatro a cinco instrutores e na parte externa, de dois a três profissionais. “Você não vai ficar com uma fichinha atrás do profissional. O professor que vai atrás do aluno e vai se preocupar com as necessidades dele. Para nós o que interessa é um relatório de metas que vamos bater conforme as necessidades dos nossos clientes", resume.



Para focar no aluno, cada instrutor preenche um relatório individual para que possa prestar contas de seus alunos. Hoje a academia tem aproximadamente mil alunos com um público B e C. Oferece serviços de Musculação, crossfit, funcional e muay thai na Unidade do Dom Pedro. E além dessas atividades oferece também fit dance, natação, hidroginástica e jiu jitsu na unidade do bairro Chapada, no Bosque Clube. Tudo isso com acompanhamento de fisioterapeutas, nutricionistas e ortopedistas.

Eleita pela terceira vez como o melhor serviço academistas | Foto: Ione Moreno

A terceira unidade será inaugurada no final de abril na rua acre, bairro Vieiralves. “O nosso diferencial é o serviço. Somos eleitos pela terceira vez como o melhor serviço academistas. Prezamos por um bom serviço e excelente atendimento”.



Dificuldades

Steferson conta que aprendeu com as dificuldades e até 2020 pretende ter quatro unidades. A quarta será inaugurada no bairro Ponta Negra.

“Sou profissional da área há 2 anos. Logo que me formei, montei a academia. Tive dificuldades iniciais na área de gestão, pois trabalhava como as academias tradicionais e não criei o diferencial, até perceber que era um erro. Tive picos altos e peias. Vi a clientela cair de mil para 500 alunos. Eu me preocupava muito com o caixa e esquecia o número de alunos”, conta.

Academia recebe prêmio de mérito empresarial | Foto: Ione Moreno

Focada nos treinamentos



A Academia Fit One a cada três meses lança projetos de emagrecimento e de preparação para concurso público, mantendo parceria com o cursinho ‘Sou Concurseiro e vou passar’.

“Eu sou preparador físico e mexo com treinamentos na área de MMA e também para concursos militar, federal e civil. Quando você abre esse leque, as pessoas que nos procuram, dizem que querem algo diferente. A gente incentiva a vibração por parte dos alunos. Aqui são bem recebidos e bem tratados, pois criamos afinidades, até no primeiro aperto de mão. Pelo menos 70% das pessoas que fazem treinamento para concurso público acabam sendo fidelizadas e permanecem na academia mesmo após o concurso", finaliza Sterfeson.

Serviço

O quê: Fit One, uma academia diferenciada

Onde: Rua Soure, bairro Dom Pedro e Avenida Constantino Nery, bairro Chapada.

Horário: Segunda a sexta das 05h30 às 22h e aos sábados 07h às 12h (Unidade do Dom Pedro)

Segunda a sexta das 05h30 às 00h e aos sábados 07h às 12h (Unidade da Chapada)

Valor: R$ 60 a R$ 230