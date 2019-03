Sonho da casa própria: empresas fazem financiamento direto

As incertezas do mercado e a recuperação lenta da economia nacional tem levado o mercado imobiliário a usar da criatividade para reduzir os estoques e aquecer a venda dos lançamentos de imóveis. Apesar da taxa de juros estável e da oferta de crédito, as construtoras estão usando de todas as ferramentas para atrair a clientela aceitando veículos e imóveis como parte do pagamento e fazendo financiamento direto.

A Engeco Construtora é vem buscando novos clientes disponibilizando linha de crédito direto com a empresa. A construtora criou a campanha “Descomplica” voltada para potenciais compradores que buscam realizar o sonho da casa própria, mas que tem esse sonho transformado em pesadelo quando recorrem ao sistema financeiro para a compra do seu imóvel.

A empresa vem investindo nesse nicho de público, formado por profissionais liberais, autônomos, microempresários, entre outros, que encontram algum tipo de dificuldades burocráticas na apresentação da documentação e, principalmente, na comprovação dos seus rendimentos.

A construtora aposta no financiamento direto e está com o seu portfólio de produtos voltado para esse segmento como os condomínios residenciais: Vila Pássaros, Vitta, Piazza, Smart, Golden Ville e Family. A taxa de juros é diferenciada, mais atrativa e inferior a de mercado, com o crédito aprovado com maior facilidade, sem burocracia.

Prazos

O “Plano Descomplica” é montado conforme as condições do cliente e as regras da construtora, com prazos que podem chegar até 120 meses, dependendo do produto. O Descomplica facilita os clientes reduzindo as dificuldades com a documentação comprobatória de rendimento da atividade informal, possibilitando a comprovação por outros meios.

O diretor-presidente da Engeco Construtora, Maury Guerreiro lembra que a construtora com experiência de mercado reconhecida. “Somos uma empresa local, legitimamente amazonense, que atua há mais de 30 anos no mercado. Nosso diferencial é a solidez para oferecer uma taxa de juros diferenciada, mais atrativa e inferior à praticada. Disponibilizamos aos nossos clientes crédito aprovado com mais facilidade, sem burocracia com entrada, mensalidade, parcelamento intermediário e de opção pelo financiamento bancário. Tudo de acordo com as condições do cliente”, explica.

