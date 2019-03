Wilson anuncia medidas para alavancar piscicultura em Rio Preto da Eva

Manaus - O governador Wilson Lima anunciou, neste sábado (30), uma série de medidas para alavancar o setor primário de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros de Manaus), principalmente a piscicultura, terceira atividade mais rentável para o município, atrás somente da exploração de banana e da laranja. Em 2018, Rio Preto da Eva produziu mais de 16 mil toneladas de pescado, do total de 22 mil produzido em todo o estado.

Acompanhado de parlamentares e secretários de estado, o governador ainda reinaugurou um posto de atendimento da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e entregou o escritório reformado do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

"Nós temos um modelo econômico que sustenta o estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus é intocável, é um patrimônio nosso, mas eu tenho o desafio de diversificar as alternativas econômicas. E nenhuma região se desenvolve sem passar pelas atividades do setor primário. Rio Preto da Eva tem essa vocação para o setor primário. Nós estamos trabalhando para que o pequeno produtor tenha as condições mínimas para que possa produzir e escoar sua produção", declarou o governador.

A agenda de Wilson Lima foi alusiva ao aniversário de 37 anos do município e incluiu, ainda, visitas a obras entregues pela prefeitura de Rio Preto da Eva e encontro com piscicultores que participam, desde a última sexta-feira (29/3), da 3ª Feira da Piscicultura e Agronegócios do município.

Wilson estava acompanhado de vários deputados | Foto: Bruno Zanardo / Secom

"Já aumentamos as linhas de financiamento. Para essa feira já aumentamos significativamente. Foram R$ 1,3 milhão em investimentos. Tudo que estiver à disposição do estado, dentro dos nossos limites, nós vamos fazer para ajudar o pequeno agricultor. Vamos implementar também o pró-ração para que o município se torne a maior referência de piscicultura do Brasil. Isso é compromisso do Governo do Amazonas", assegurou Wilson Lima.

O governador também anunciou que as tratativas junto ao superintendente da Suframa, coronel Alfredo Menezes, para alavancar o Distrito Agroindustrial de Rio Preto da Eva, estão adiantadas. "Estou acompanhando de perto com a secretaria de planejamento essa questão para que, daqui a seis meses, possamos estar recebendo as primeiras empresas no município. Isso significa geração de emprego e renda", destacou o chefe do Poder Executivo Estadual.

Wilson Lima também afirmou que as obras para melhoria do sistema viário do município, em breve, serão retomadas. "Assim que o sol sair, já estamos fazendo o levantamento do sistema viário para que a gente possa retomar as obras. Vamos continuar asfaltando o município de Rio Preto da Eva, retomando as obras do Alto e do Baixo Rio", assegurou.

Wilson Lima ratificou o compromisso com o desenvolvimento do interior do estado. "Eu tenho viajado pelo interior e vou visitar todos os municípios. O nosso estado ainda tem um desequilíbrio muito grande, 80% das atividades econômicas estão concentradas na capital. Estou trabalhando junto com a minha equipe para que possamos dividir as riquezas do Amazonas. Hoje, enquanto governador, eu tenho a oportunidade e vou mudar essa realidade do interior", afirmou Wilson Lima em discurso proferido durante a inauguração de novo complexo da Escola Municipal Menino Jesus.

Reforma

O escritório do Idam, em Rio Preto da Eva, foi reformado para oferecer melhores condições de atendimento às demandas dos produtores rurais e agricultores familiares, além de proporcionar um ambiente adequado de trabalho para os técnicos tanto do Idam quanto da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), ambos vinculados à Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

Para o secretário da Sepror, Petrúcio Pereira de Magalhães Junior, as entregas do Governo do Estado são importantes para alavancar ainda mais o setor primário do município, além de outras ações nesse sentido.

Lima reinaugurou um posto de atendimento da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) | Foto: Bruno Zanardo / Secom

"Temos ainda o pró-piscicultura, com a entrega de 440 hectares de viveiros revitalizados, de vários kits para os piscicultores, com redes e equipamentos para ver a qualidade da água. Vamos ainda trabalhar fortemente a profissionalização, com capacitação e orientação técnica. Com essas ações, vamos ter um incremento valoroso na piscicultura. Estamos também trabalhando em conjunto com o Ipaam para a liberação dos licenciamentos ambientais, fundamental para que a piscicultura possa expandir aqui no município de Rio Preto da Eva", destacou Petrúcio.

Reinauguração

O posto da Afeam tem como objetivo estabelecer uma relação mais próxima com os responsáveis por impulsionar o desenvolvimento do município, especialmente produtores rurais da região. O local vai atender cidadãos para negociações de dívidas, expedição de boletos e extratos financeiros, demandas de crédito, além de servir como um ponto estratégico de atendimento para o fornecimento de informações.

O representante do acionista majoritário da Afeam, Marcos Vinicius Castro, aproveitou para convocar os produtores a procurar o posto. "É uma reinauguração do nosso posto, com uma linha de crédito mais agressiva. Você que é morador de Rio Preto procure nosso posto. Estamos aqui para fazer o financiamento de todas as linhas produtivas. Estamos também ampliando nossos postos no interior em 50%. Até setembro, estaremos inaugurando mais três postos, ou seja, vamos ter dez postos no total", destacou Marcus Vinicius.

