GOL fecha acordo com MAP para voos compartilhados na região Norte

Manaus - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes e a MAP Linhas Aéreas, companhia que atua na região Norte, acabam de anunciar acordo de compartilhamento de voos (Codeshare). A parceria proporcionará a conexão de 11 novos destinos regionais com toda a malha da GOL no país.

A formalização acontecerá em evento em Manaus, nesta quarta-feira (03), no aeroporto Eduardo Gomes – Eduardinho, às 19h, com a presença do presidente da MAP, comandante Marcos Pacheco, e do diret or de Alianças, Distribuição e Desenvolvimento Internacional da GOL Linhas Aéreas, Randall Saenz Aguero.

Estarão também presentes no evento o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Eduardo Sanovicz, o diretor de Vendas da Embraer, Fernando Lopes, o VP Sales na América, da Avions de Transport Régional (ATR), Pier-Luigi-Baldacchini, o vice-presidente da MAP, Marcos Fernandes Pacheco, o CEO da empresa, Héctor Hamada, além de outras autoridades representando setores importantes da aviação no país.

Com a parceria, os clientes poderão adquirir os novos trechos através dos canais de vendas disponibilizados pela GOL – inicialmente, call center e lojas, e depois sites e agências de viagem.

Neste momento, serão contempladas as cidades amazonenses de: Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, Carauari, Lábrea, Coari, Tefé, Barcelos e Parintins. Já no Pará, as cidades incluídas são: Itaituba, Porto Trombetas e Altamira.

"A iniciativa faz parte do nosso plano de expansão no país, ampliando a capilaridade de destinos, neste caso, com mais opções de conexão aos clientes que saem ou chegam à região Norte do Brasil. A parceria com a MAP é fundamental neste processo", pontua Celso Ferrer, vice-presidente de Planejamento da GOL.

O presidente da MAP Linhas Aéreas, comandante Marcos Pacheco, ressalta que a parceria reforça o posicionamento da companhia como uma empresa que aposta no desenvolvimento da região Norte do país. "A MAP se preparou muito para esse momento. Estamos contentes de poder anunciar o acordo, que trará inúmeros benefícios para a região", destaca o executivo.

A partir de agora, com a combinação de trechos GOL e MAP, o cliente fará apenas um check-in em todo o percurso, facilitando e otimizando a sua viagem.

Nos voos operados pela MAP serão utilizadas aeronaves ATR, que voam através de propulsão turboélice, disponíveis nos modelos de 46 e 68 passageiros.

Sobre a MAP Linhas Aéreas

A MAP é uma empresa amazonense, com cinco anos de atuação na região Norte e com quase 300 funcionários diretos. Em 2018, a companhia transportou mais de 150 mil passageiros, para 14 cidades do Amazonas e Pará, onde atua. Até 2022, a MAP prevê transportar 1 milhão de passageiros por ano. A companhia apresentou crescimento de 25% da receita financeira em 2018, em comparação com o ano anterior.

A MAP possui a certificação IOSA, concedida pela International Air Transport Association (IATA) e que atesta o alto nível de segurança operacional da companhia. Em setembro de 2018, a companhia tornou-se membro da Abear, entidade que representa as principais organizações do setor no país.

