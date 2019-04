Amazonas registra preço médio da gasolina a R$ 4,32

Manaus - Apesar de a maioria dos postos de combustíveis de Manaus cobrar R$ 4,49 pelo o litro da gasolina comum e até R$ 4,63 pela aditivada, o Amazonas apresentou o preço médio de R$ 4,327, na semana passada, um dos menores do país.

Segundo balanço semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizado entra os dias 24 a 30 de março, o Estado registrou o 16º preço médio mais caro do Brasil.

Cartel?

Com indícios de cartelização da precificação da gasolina comum, nas bombas dos postos, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) instalou, na quinta-feira (28) da semana passada, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). A CPI dos Combustíveis vai investigar a suspeita de existência de um cartel entre os donos de postos de Manaus. Anúncio foi feito pelo presidente do Poder Legislativo, deputado Josué Neto (PSD).

As denúncias que chegam aos órgãos de defesa do consumidor apontam que os donos de postos combinam os preços, principalmente a gasolina, independentemente dos reajustes feitos pelas petrolíferas.

No Brasil, o preço da gasolina atingiu o maior valor desde novembro do ano passado, tanto nas refinarias quanto nos postos. Enquanto o preço pago pelo consumidor direto na bomba chegou à média de R$ 4,362, nas refinarias o valor médio atingiu R$ 1,8326, após o último aumento, de 1,5%.

Os dados, compilados pelo AE-Taxas, do balanço semanal da ANP, apontam que o maior preço da gasolina da última semana foi de R$ 5,988, no Rio de Janeiro, e o mínimo de R$ 3,599, em São Paulo.

Em todo o Brasil, 12 Estados tiveram a gasolina comercializada por um preço médio inferior ao valor nacional. São eles: Roraima (R$ 3,978), Amapá (R$ 3,998), Paraíba R$ 4,045), Mato Grosso do Sul (R$ 4,066), São Paulo (R$ 4,109), Santa Catarina (R$ 4,134), Paraná (R$ 4,184), Pernambuco (R$ 4,281), Goiás (R$ 4,312), Distrito Federal (R$ 4,313), Maranhão (R$ 4,322) e Amazonas (R$ 4,327). O menor preço médio foi visto em Roraima (R$ 3,978). Já os cinco maiores preços médios foram conferidos no: Acre (R$ 4,818), Rio de Janeiro (R$ 4,801), Minas Gerais (R$ 4,645), Piauí (R$ 4,593), Rio Grande do Sul (R$ 4,588).

Os aumentos podem chegar a pressionar a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), repetindo o que foi visto no ano passado, sobretudo no período que antecedeu a greve dos caminhoneiros .

Um dos fatores que impulsiona o aumento de preço da gasolina é a desvalorização do real frente ao dólar. Na última semana, em função de incertezas sobre a reforma da Previdência e tensões políticas, a moeda norte-americana chegou a ultrapassar R$ 4.

Caminhoneiros

Nas últimas semanas, o aumento do valor dos combustíveis chegou a fazer parte de novas reinvindicações de caminhoneiros, que ameaçavam nova paralisação nacional. As três principais demandas da categoria eram: o respeito ao piso mínimo da tabela do frete; a implantação de mais pontos de parada e descanso; e uma intervenção do Estado para controlar os aumentos no preço do óleo diesel.

O governo, em negociação, anunciou a criação do cartão caminhoneiro, que funcionará como espécie de 'pré-pago' do diesel para a categoria. “Os caminhoneiros que passarem no posto de combustível vão pagar o preço do óleo diesel do dia. Isso é uma vantagem, garante a eles que seu frete não será consumido por possíveis reajuste no preço do óleo diesel [durante uma viagem de fretamento]”, disse o presidente Jair Bolsonaro na semana passada, em live no Facebook. De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, Bolsonaro tem um "amor muito grande" pela categoria.

Confira o ranking nacional dos preços médios da gasolina comum no Brasil:

1 Acre: R$ 4,818;

2 Rio de Janeiro: R$ 4,801;

3 Minas Gerais: R$ 4,645;

4 Piauí: R$ 4,593;

5 Rio Grande do Sul: R$ 4,588;

6 Bahia: R$ 4,576;

7 Ceará: R$ 4,563;

8 Rondônia: R$ 4,524;

9 Tocantins: R$ 4,510;

10 Pará: R$ 4,494;

11 Alagoas: R$ 4,479;

12 Mato Grosso: R$ 4,478;

13 Rio Grande do Norte: R$ 4,418;

14 Espírito Santo: R$ 4,407;

15 Sergipe: R$ 4,423;

16 Amazonas: R$ 4,327;

17 Maranhão: R$ 4,322;

18 Distrito Federal: R$ 4,313;

19 Goiás: R$ 4,312;

20 Pernambuco: R$ 4,281;

21 Paraná: R$ 4,184;

22 Santa Catarina: R$ 4,134;

23 São Paulo: R$ 4,109;

24 Mato Grosso do Sul: R$ 4,066;

25 Paraíba: R$ 4,045;

26 Amapá: R$ 3,998;

27 Roraima: R$ 3,978;