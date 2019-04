Acordo entre MAP e Gol trará novos voos para o Norte do Brasil

Acordo de codeshare com a Gol Linhas Aéreas reforça compromisso da MAP no desenvolvimento da região | Foto: Pezzine Fotografia / Divulgação

Manaus - Um acordo de compartilhamento de voos (codeshare), entre a MAP Linhas Aéreas e a Gol Linhas Aéreas foi formalizado na noite desta quarta-feira (3), durante evento no Terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, conhecido como "Eduardinho", na Zona Oeste de Manaus. A parceria irá proporcionar mais opções de conexões na região Norte.

Participaram da assinatura do acordo, o presidente da Map Linhas Aéreas, Marcos Pacheco, o diretor de Alianças, Distribuição e Desenvolvimento Internacional da Gol, Randall Saenz Aguero, o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Eduardo Sanovicz e autoridades do Estado.

De acordo com o vice-presidente da Map Linhas Aéreas, Marcos Fernandes Pacheco, o acordo reforça o compromisso das duas companhias em desenvolver a região Norte como um todo, reduzindo as distâncias entre as pessoas. "Esse acordo irá gerar mais empregos, facilitar negócios e movimentar a economia dos estados da região. Estamos estudando ampliar ainda mais os nossos destinos, oferecendo mais conforto, qualidade e viagens entre os Estados e o Brasil", explicou Pacheco.

Novos voos, com mais assentos e outros benefícios serão contrapartida do acordo de codeshare | Foto: Pezzine Fotografia / Divulgação

Expansão

Randall Saenz Aguero explicou que o acordo com a MAP faz parte do plano de expansão da Gol Linhas Aéreas por todo o país, ampliando a capilaridade de destinos. "A parceria com a MAP está sendo fundamental neste processo de ampliação dos serviços da Gol. Serão ofertados mais assentos, aviões mais confortáveis para as viagens e muitos outros benefícios que a parceria deve trazer para ambas as companhias", disse Randall.

CEO da MAP, Hector Hamada | Foto: Pezzine Fotografia / Divulgação

Segundo o CEO da Map, Héctor Hamada, o acordo de codeshare é importante no processo de consolidação do planejamento da companhia, que já foi iniciado pela empresa. “Como parte da estratégia de expansão, a MAP está estudando incluir novas rotas no portfólio, tanto na região Norte como abrir rotas para o Nordeste. A parceria irá permitir a conexão com 11 destinos nos estados do Amazonas e Pará", completou Hamada.

