Adesão à previdência privada segue em alta no Amazonas

Manaus - Uma possível aprovação da proposta de reforma da Previdência desencadeou uma corrida em busca dos melhores planos de aposentadoria complementar. As seguradoras de Previdência Privada afirmam que no Amazonas foi registrado um crescimento de até 12%, em 2018, se comparado a 2017.

Pela movimentação verificada nos primeiros meses deste ano, os especialistas esperam fechar 2019 com um crescimento igual ou superior ao registrado em 2018. A avaliação é que esse movimento em direção aos planos de aposentadoria complementar deve evoluir a medida que a proposta do governo for tramitando no Congresso Nacional.

Especialista alertam que as pessoas interessadas em investir em um plano de previdência devem pesquisar e solicitar informações de profissionais qualificados. A superintendente da Seguradora Mongeral Aegon, Fabiana Perdiz, explicou que, na verdade, esse movimento em direção a providência privada começou a ser detectado ainda no ano passado, quando se intensificaram os debates sobre a necessidade de uma reforma na Previdência Social.

Segundo Fabiana, a Mongeral Aegon registrou um crescimento de 12% na procura de planos de previdência complementar em 2018, com relação a 2017. “Isso é um reflexo de que as pessoas estão buscando alternativas para garantir seu futuro financeiro. Percebemos que esse movimento se manteve nos primeiros meses deste ano, e acreditamos que essa é uma tendência forte para 2019”, destacou Fabiana Perdiz.

Para o presidente do Sindicato dos Corretores e das Empresas Corretoras de Seguro (Sincor-AM-RR), Jair Fernandes, esse crescimento na procura por planos de previdência privada se deu porque as pessoas se conscientizaram que a Previdência Social não vai manter a sua renda enquanto estava na ativa, havendo a necessidade de buscar uma renda complementar.

Mas, na avaliação de Jair Fernandes, como ainda não se sabe se a proposta do governo será aprovada na integra, ou se haverá alterações no decorrer da tramitação na Câmara dos deputados e no Senado, ainda não se pode afirmar que esse movimento percebido no ano passado e início deste ano, vai se manter.

Nos planos de previdência privada a pessoa interessada pode escolher quanto quer contribuir mensalmente, diferente do INSS onde o governo estabelece um percentual para desconto dos trabalhadores. Além disso, Jair Fernandes explicou que é possível resgatar os valores pagos, caso a pessoa desista em algum momento do plano privado de previdência.

Portabilidade

Os especialistas explicam que, se a pessoa que comprou o plano privado não estiver satisfeita com a rentabilidade, ou com as taxas e condições, é possível fazer a portabilidade do capital empregado para qualquer outro plano de previdência, desde que seja da mesma modalidade. Somente é possível fazer um pedido de portabilidade a cada 60 dias.

A efetivação do pedido pode ocorrer em até cinco dias contados a partir do dia da solicitação da portabilidade. Os Planos de Previdência têm um funcionamento muito parecido com o de seguros. Tanto é que, são regulados pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que é o órgão que regula os seguros aqui no Brasil.

O grande problema dos planos de previdência é o alto custo que os bancos cobram para administrar seu dinheiro. Estes custos fazem parte dos custos de transação, que todo investimento tem. A primeira taxa que se paga é a de carregamento. Ela é um percentual cobrado em cima do valor que é depositado todo o mês no plano.

De acordo com dados da Associação Nacional da Previdência Privada (ANAPP), esta taxa costuma ficar entre 3% a 5% do valor depositado mensalmente. A segunda taxa é a de administração, que incide anualmente sobre o total acumulado pelo plano, e fica entre 1,5% a 2%, explicam os especialistas.

Leia mais:

Receita recebe mais de 8 milhões de declarações do imposto de renda

Reforma da previdência não desrespeita constituição diz Francischini