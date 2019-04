Sine seleciona para 50 vagas de emprego nesta sexta-feira (5)

Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos | Foto: Divulgação/ Semtepi

Manaus - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), disponibiliza nesta sexta-feira, 5/4, 50 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo, e o Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, Jorge Teixeira, a partir das 8h.



Os candidatos interessados devem comparecer a um dos postos portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas em Manaus:

POSTO CONSTANTINO NERY

1 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS.

1 VAGA: PADEIRO/CONFEITEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Possuir curso teórico e prático na área de panificação e confeitaria.

4 VAGAS: ATENDENTE – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve ter obrigatoriamente perfil administrativo, com experiência de atendimento ao público e negociação de dívidas. Obrigatório que possua Informática Básica e Excel avançado. Desejável que tenha curso de atendimento ao público.

1 VAGA: OPERADOR DE ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Química;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve possuir experiência com rede de tratamento de estação de esgoto. Obrigatório que o candidato possua “CNH A, B ou AB”.

3 VAGAS: OPERADOR DE ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Química;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve possuir experiência com rede de tratamento de estação de água. Obrigatório que o candidato possua “CNH A, B ou AB”.

2 VAGAS: COSTUREIRA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato precisa ter experiência com corte de tecidos em grande escala.

1 VAGA: ANALISTA DE PROJETOS

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Administração, Economia ou áreas afins;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato precisa ter experiência com plano de ação, estrutura analítica de projetos (EAP), instrumentais e ferramentas de acompanhamento dos resultados, indicadores, relatórios e coordenação de projetos sociais. Conhecimentos técnicos voltados para controle e gestão de projetos. Conhecimentos avançados em Pacote Office (Word, Excel, Avançado e Power Point). Obrigatório que o candidato possua “CNH B”.

2 VAGAS: MECÂNICO JR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo, desejável curso Técnico em Mecânica.

EXPERIÊNCIA: comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Obrigatório que o candidato possua experiência com inspeção de caminhões rodoviários, mecânica de caminhões, motores a diesel (preferencialmente Scania e Mercedes) e mecânica de máquinas pesadas. Experiência com trabalhos em mineradoras.

1 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo.

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Obrigatório que o candidato tenha conhecimento em Excel e sistema SEICON.

1 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo.

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Obrigatório que o candidato tenha experiência com pizzas e massas.

1 VAGA: VENDEDOR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo.

EXPERIÊNCIA: 6 meses na CTPS, contrato ou carta de referência.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Obrigatório que o candidato tenha experiência em vendas no segmento educacional. Desejável “CNH A”.

POSTO SHOPPING PHELIPPE DAOU

1 VAGA: VENDEDOR INTERNO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com vendas de produtos de telecomunicações (Centrais PABX) e segurança eletrônica (CFTV, DVRs, FONTES, CABOS) e habilidades comerciais. Desejável ter curso de informática básica.

1 VAGA: CHEFE DE PERECÍVEIS

ESCOLARIDADE: Ensino Superior completo em Administração ou áreas afins;

EXPERIÊNCIA: 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Experiência nas áreas de frios, laticínios, carnes, perecíveis em geral, ter experiência com liderança.

1 VAGA: COZINHEIRO DE RESTAURANTE



ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Coordenar as áreas relacionadas ao preparo de refeições, acompanhar a evolução dos auxiliares, executar preparação de culinárias, cozimento e preparo de legumes, verduras, frutas, sobremesas, doces, carnes, aves e peixes.

1 VAGA: COORDENADOR DE RESTAURANTE

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses comprovada em CTPS;



REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Coordenar áreas operacionais do restaurante, áreas de alimentos e bebidas, promover vendas de produtos e serviços, executar rotinas administrativas e ter experiência com liderança.

1 VAGA: SUPERVISOR DE RESTAURANTE

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Supervisionar as rotinas do restaurante, acompanhar a abertura e fechamento de caixa, realiza controle de estoque. Responsável pela gestão das folgas e escalas dos funcionários.

1 VAGA: LAVADOR DE VEÍCULOS – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: Comprovada na CTPS ou carta de recomendação;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com lavagem de veículos pesados.

1 VAGA: CONSULTOR COMERCIAL

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter “CNH B", informática básica e experiência em vendas nas áreas: telefonia móvel, plano de saúde ou funerário, serviços de telecomunicações, internet ou vendas externas com telemarketing e visita ao cliente. Ter disponibilidade de horário.

1 VAGAS: CUMIM

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ser proativo, ter disponibilidade de horário, ter bastante energia e disposição.

5 VAGAS: OPERADOR DE MUNCK – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com operação de Guindaste ou Munck. Ter curso de Operador de Guindaste/Munck. Ter curso de MOPP (validade de 5 anos) e Direção Preventiva (validade de 2 anos). Ter “CNH D".

1 VAGA: ATENDENTE DE BAR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Atender os pedidos de clientes de restaurante, servir bebidas, explicar aos clientes detalhes do cardápio, orientando-os quanto as bebidas, preparar drinques, servir aperitivos e estar sempre atento a todas as necessidades.

1 VAGA: ASSISTENTE DE VENDAS – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter pacote Office, experiência na área de vendas e atendimento ao cliente. Idioma: Japonês (não mandatório, mas seria um diferencial).

5 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO DE PESADOS – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter curso de MOPP (validade de 5 anos), Direção Preventiva (validade de 2 anos) e Cargas Indivisíveis. Ter “CNH E".

1 VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS PESADOS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com veículos pesados como: caminhão e ônibus, manutenção preventiva e corretiva da parte elétrica dos veículos. Obrigatório ter curso técnico de manutenção de veículos pesados. Trabalhador tem que ter disponibilidade para morar em Presidente Figueiredo.

5 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter curso de MOPP (validade de 5 anos) e Direção Preventiva (validade de 2 anos). Ter “CNH E".

2 VAGAS: CHURRASQUEIRO LÍDER

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com orientação de atividades de churrascaria, acompanhar os processos e produtividade da área e elaborar relatórios de acompanhamento dos resultados.

2 VAGAS: CHURRASQUEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com preparação e cortes de carnes bovinas, suínas e aves.

2 VAGAS: AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência no auxílio da preparação e de cortes de carnes bovinas, suínas e aves.

