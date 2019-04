Professora aposentada ganha prêmio do jornal Agora

Professora aposentada levou o prêmio Agora que é sorteado diariamente | Foto: Desirée Souza/Em Tempo

Manaus -A nova ganhadora do prêmio do jornal “Agora”, do grupo Raman Neves de Comunicação, no valor de R$ 100 é a professora aposentada Veturia Rita de Amorim e Souza, de 77 anos. Ela recebeu o prêmio na sede do jornal nesta quarta-feira (3). A premiação é uma promoção do jornal numa forma de agradecimento e fidelização dos leitores.

Formada em Ciências Sociais, a professora ministrava aulas para alunos do ensino fundamental e médio e conta que nunca parou de estudar “Para mim, o professor tem que estar estudando, sempre se atualizando com novidades. Eu, por exemplo, gosto muito de ler e fazer palavras cruzadas”, fala.

É por causa das palavras cruzadas que ela compra o jornal Agora. Além de ler as notícias, ela aproveita o passatempo e até perde o horário. Outro hobby da leitora do jornal é escrever.

“Eu tive uma boa infância e juventude. Decidi começar a escrever uma biografia da minha vida. Estou escrevendo até achar um patrocinador”, conta.

Mas as atividades de Veturia não param por aí. Ela também participava de um coral até ano passado e, em 2019, pretende voltar a estudar inglês. “Eu gosto de ser útil, me sentir útil e fazer as coisas por alguém”, frisa.

A entrega dos prêmios da promoção do jornal "Agora" está acontecendo na sede do jornal Em Tempo, na rua Dr. Dalmir Câmara, 623, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Os sorteios acontecem de segunda-feira a sexta-feira durante o programa Agora TV, nos estúdios da TV Em Tempo, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da capital.

Além dos sorteios diários de R$ 100, a cada sexta-feira é sorteado o prêmio no valor de R$ 500. Os cupons adquiridos durante a semana já participam automaticamente do sorteio semanal, e os prêmios são entregues pelo cartão Avancard.

