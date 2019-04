Vídeo: prova de vida agora pode ser feita em qualquer agência do INSS

Manaus - Os segurados do INSS com idade igual ou superior a 60 anos poderão a partir de agora, agendar através do número 135, atendimento para a realização da prova de vida em qualquer agência do Instituto Nacional do Seguro Social.

A prova de vida é obrigatória para todos os beneficiários do INSS. Para quem tem dificuldade de locomoção ou tem acima de 80 anos essa comprovação pode ser feita em casa mesmo.

530 mil pessoas no brasil podem ter o benefício bloqueado porque essas pessoas deixaram de comparecer a uma das agências para fazer a prova de vida. No amazonas esse número chega a quase 4 mil pessoas que também podem ter o benefício suspenso.

A prova de vida é feita uma vez por ano. É a rede bancária onde o idoso recebe o benefício que determina a data de comparecimento para comprovação. Nas agências do INSS essa data é conforme agendamento. O beneficiário também pode ser representado por um procurador credenciado.

Além do telefone, o agendamento também pode ser feito pelo site www.meuinss.gov.br.

