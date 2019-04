Com tradição no mercado, Eurosono abre 39ª loja no Santa Etelvina

Manaus - Não dá para negar que os colchões e camas são os nossos melhores amigos. Depois de um dia duro de trabalho, são eles que nos aguentam para podermos descansar em paz. Mas é preciso ter cuidado: o colchão precisa ser trocado a cada cinco anos. Depois desse prazo, o colchão pode causar sérios problemas respiratórios e de coluna. Ao longo do tempo, o colchão também pode acumular fungos, ácaros, mofos e bactérias.

E foi pensando nisso que as lojas Eurosono, empresa com tradição no mercado de colchões, inauguraram mais uma unidade, a de número 39, nesta sexta-feira (5), em Manaus. A nova loja da franquia está localizada na avenida Sete de Maio, 592, Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus.



Uma das novidades da loja é cama de casal Super King de mola ensacada, com 1,93 m x 2,03 m, considerada a maior do mercado e com maior tecnologia antiácaro, antimofo e antifungos. A Super King também tem quatro camadas de espuma D33, o que ajuda a suportar mais peso. Além desse produto, a Eurosono ainda comercializa colchões com molas ensacadas, molas tradicionais e colchões de espuma, além de colchões ortopédicos, em diferentes tamanhos: solteiro, casal, Queen e Super King.

A Eurosono existe desde o ano de 1960, e desde sua fundação, tem sido referência na venda de camas de diversos tipos, inclusive as camas box. De acordo com o gerente da Eurosono do Santa Etelvina, Admilson Vieira, a loja é a primeira do tipo no bairro. “Nós abrimos essa loja porque não tinha nenhuma loja de cama box no bairro. Os descontos irão até o final do mês de abril”, fala.

