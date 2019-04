Governo do AM garante reajuste de 14,74% a PM's e bombeiros

O pagamento da data-base de 2019, com vencimento em 21 de abril, será creditado em 1º de agosto deste ano | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - O governo do Amazonas afirma que vai cumprir, neste mês de abril, com o pagamento da segunda parcela das datas-bases dos policiais militares e bombeiros, no percentual de 10,85%, referentes aos anos de 2015 e 2018, além de garantir o pagamento da data-base de 2019 no percentual de 3,89%. O ganho total de 14,74% para a categoria foi anunciado na sexta-feira (5) pelo governador em exercício, Carlos Almeida.

O pagamento da data-base de 2019, com vencimento em 21 de abril, será creditado em 1º de agosto deste ano e o retroativo será pago ao longo do segundo semestre. “Além disso, vamos cumprir com o abono-fardamento, que estava em Decreto, mas que servia apenas para 2018. Vamos apenas discutir como implementar o abono este ano e daqui para frente”, afirmou Carlos Almeida.



O governador em exercício também destacou outros avanços para a categoria. “Também avançamos e vamos estudar a demanda pela gratificação de cursos. Esse é um antigo pleito dos PMs e que o Estado tem a compreensão da importância da medida para o aprimoramento da formação do policial e a melhor prestação do serviço à população”, destacou.



A reunião desta sexta-feira contou com a presença dos presidentes da Associação de Cabos e Soldados, Associação dos Praças e Associação dos Subtenentes e Sargentos, além do secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, e do deputado estadual Cabo Maciel, da Comissão Permanente de Segurança da Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM) e vice-líder do Governo na Assembleia.



O presidente da Associação de Cabos e Soldados, Igor Silva, destacou o avanço nas tratativas com o Governo do Estado. “Além da garantia das datas-bases, a abertura do diálogo com o Estado proporciona avanços nas discussões sobre gratificação por curso de nível superior. O abono-fardamento também é uma necessidade anual, o que falta é regulamentar para que ele seja pago anualmente”, explicou Igor.



“Após o posicionamento positivo do Estado, todos os nossos companheiros ficarão mais tranquilos. Somos gratos pela forma transparente e pelo diálogo que o Governo tratou nossos pleitos desde o início”, afirmou o presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos, Francisco Pereira da Silva, o Pereirinha.



O pagamento em aberto das datas-bases de anos anteriores das categorias está assegurado em lei. A primeira parcela, referente ao ano de 2017, no percentual de 4,0825%, foi paga em abril de 2018. Já o pagamento do reajuste salarial do ano de 2016, na porcentagem de 9,27%, será pago em abril de 2020.

