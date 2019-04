Oportunidade: 156 vagas de empregos em Manaus nesta segunda (8)

Manaus - Os postos do Sistema Nacional de Empregos (Sine Manaus) oferecem 156 vagas de emprego, nesta segunda-feira (8), a partir das 8h. Há oportunidades para estoquista, operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto, costureira, entre outros cargos, além de chances para pessoas com deficiência.

As vagas são oferecidas pela Prefeitura de Manaus por meio Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), e são disponibilizadas nos postos do Sine Manaus, da avenida Constantino Nery, São Geraldo, zona Oeste, Shopping Phellipe Daou, na avenida Camapuã, Jorge Teixeira e na sede do Setrab, localizada na Galeria +, na avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

Os candidatos interessados devem comparecer a um dos postos portando documentos básicos, como: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é necessário apresentar comprovação, como certificados, ou outros documentos.

Veja as oportunidades na sede do Setrab:

(localizada na Galeria +, na avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada)

(6) VAGAS: INSPETOR DA QUALIDADE

Escolaridade: Superior Completo (Gestão de qualidade)

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Com curso de desenho técnico, metodologia, informática básica ou avançada e ferramentas (Documentação completa e currículo em mãos).





(3) VAGAS: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na área curso de empilhadeira atualizado e curso de técnico de inventário (Documentação completa e currículo em mãos).

(40) VAGAS: AGENTE DE SOCIALIZAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: É indispensável cursos de agente de portaria ou vigilante, é desejável pessoas que já tenham servido o Exército (Documentação completa e currículo em mãos).

(1) VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Cursos e conhecimentos na área (Documentação completa e currículo em mãos).

(1) VAGA: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência com vendas, que possua veículo próprio e CNH categoria “AB” (Documentação completa e currículo em mãos).

(1) VAGA: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Técnico em nutrição ou nutricionista. Proativo, comunicativo, dinâmico na resolução de problemas, irá atuar na coordenação de produção de 2.500 refeições por horário (Documentação completa e currículo em mãos).

(1) VAGA: ALINHADOR DE VEÍCULO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Cursos na área (Documentação completa e currículo em mãos).

(1) VAGA: MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Cursos e conhecimentos na área (Documentação completa e currículo em mãos).

(10) VAGAS: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses (em pediatria).

Obs: Curso técnico de enfermagem, Coren, laudo médico atualizado (Físico leve, auditivo parcial).

(1) VAGA: AJUDANTE DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência na limpeza de cozinha industrial.

(1) VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência em cozinha industrial, que tenha curso de segurança alimentar e manipulação de alimentos (Documentação completa e currículo em mãos).

(4) VAGAS: COSTUREIRA EM GERAL

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs.: Experiência com costura industrial e disponibilidade para trabalhar em turno (Documentação completa e currículo em mãos).

(10) VAGAS: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses.

Obs: Com curso técnico de enfermagem e Coren atualizado e com disponibilidade para trabalhar em pé (Físico leve, auditivo e ocular parcial). (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos).

(5) VAGAS: EMPACOTADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses.

Obs: Experiência na área de organização de prateleiras (Físico leve, que consiga atender cliente e arrumar prateleiras) (Documentação completa e laudo atualizado e curriculum em mãos).

(1) VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses.

Obs: Curso de Moop e direção defensiva. (Físico leve e audição parcial)

(Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos).

(4) VAGAS: AUXILIAR DE FARMÁCIA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses.

Obs: Disponibilidade de horário e, disponibilidade para trabalhar na maior parte do tempo em pé e conhecimentos em informática. (Físico leve, auditivo e visual parcial) (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos).

(2) VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses.

Obs: Disponibilidade de horário, conhecimentos de informática (Físico leve, auditivo e visual parcial) (Documentação completa e laudo atualizado e curriculum em mãos).

(1) VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: 6 meses.

Obs: Conhecimentos em limpeza geral proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário, auditivo e visão parcial. (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos).

(3) VAGAS: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PCD)

Escolaridade: Com ou sem experiência.

Experiência: 6 meses.

Obs: Com Coren atualizado, laudo médico atualizado e curso técnico de enfermagem. (Auditivo e visão parcial) (Laudo médico atualizado, documentação completa e currículo em mãos).

(10) VAGAS: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: 6 meses em CTPS.

Obs: Experiência em pediatria, com curso técnico de enfermagem, Coren, e laudo médico atualizado. (Físico leve).

POSTO SINE MANAUS – CONSTANTINO NERY

Avenida Constantino Nery, 1272, São Geraldo (próximo à sorveteria Glacial)

1 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência de 6 meses na CTPS.

1 VAGA: ASSISTENTE CONTÁBIL

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Desejável curso Técnico em Contabilidade e experiência com tributos.

1 VAGA: ATENDENTE DE BALCÃO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Experiência com produtos médicos, odontológicos e hospitalares.

2 VAGAS: ESTOQUISTA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Noções de higiene e segurança alimentar, controle periódico do estoque físico e controle de temperatura de equipamentos e produtos.

1 VAGA: PADEIRO/CONFEITEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Possuir curso teórico e prático na área de panificação e confeitaria.

4 VAGAS: ATENDENTE ADMINISTRATIVO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve ter obrigatoriamente perfil administrativo, com experiência de atendimento ao público e negociação de dívidas. Obrigatório que possua Informática Básica e Excel avançado. Desejável que tenha curso de atendimento ao público.

1 VAGA: OPERADOR DE ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Química;

EXPERIÊNCIA: Experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve possuir experiência com rede de tratamento de estação de esgoto. Obrigatório que o candidato possua “CNH A, B ou AB”.

3 VAGAS: OPERADOR DE ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Química;

EXPERIÊNCIA: Experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve possuir experiência com rede de tratamento de estação de água. Obrigatório que o candidato possua “CNH A, B ou AB”.

2 VAGAS: COSTUREIRA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato precisa ter experiência com corte de tecidos em grande escala.

1 VAGA: ANALISTA DE PROJETOS

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Administração, Economia ou áreas afins;

EXPERIÊNCIA: Experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato precisa ter experiência com plano de ação, estrutura analítica de projetos (EAP), instrumentais e ferramentas de acompanhamento dos resultados, indicadores, relatórios e coordenação de projetos sociais. Conhecimentos técnicos voltados para controle e gestão de projetos. Conhecimentos avançados em Pacote Office (Word, Excel, Avançado e Power Point). Obrigatório que o candidato possua “CNH B”.

1 VAGA: ASSISTENTE DE INFRAESTRUTURA DE TI

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo ou cursando Ensino Superior em áreas relacionadas à Tecnologia da Informação;

EXPERIÊNCIA: Experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato precisa ter conhecimentos em instalações de Sistema Operacional Windows para usuário, Instalação de Aplicativos para usuário na plataforma Windows, conhecimento de redes e topologias. Monitorar rede corporativa, verificando logs e equipamentos físicos, objetivando a manutenção preventiva do equipamento, evitando falhas de comunicação dos serviços suportados pela rede corporativa (telecomunicações e transmissão de dados).

1 VAGA: MECÂNICO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato precisa ter experiência com manutenção de motores cartepillar (C.4.4; C6; C32), cumins (KTA19; QSk38, 60) motores a diesel e combustão. Identificar falhas e problemas dos motores e solucionar, garantindo a disponibilidade e confiabilidade do equipamento. Desejável que ter curso Técnico em Mecânica ou Eletrônica.

1 VAGA: ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO

ESCOLARIDADE: Ensino Técnico em Mecânica ou Superior Completo em Engenharia de Produção, Mecânica ou de Automação;

EXPERIÊNCIA: Experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve possuir conhecimento do módulo PM do sistema SAP, planejamento de manutenção e rotinas administrativas, técnicas de inspeção, planejamento e controle de manutenção, planejamento de paradas de manutenção, leitura e interpretação de desenhos mecânicos, conhecimento em processo de soldagem, hidráulica e pneumática, conhecimento em equipamentos de transportes e equipamentos rotativos. Diferencial: conhecimento em MS Project e conhecimento em atividade de manutenção em indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas, geração de energia ou agroindústria.

1 VAGA: COMPRADOR

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Administração, Economia ou áreas afins;

EXPERIÊNCIA: Experiência de 6 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve possuir sólida experiência em executar atividades relacionadas à aquisição de equipamentos, MRO e serviços, comprar e elaborar contratos de prestação de serviços e de fornecimentos de materiais, analisar comparativos de propostas, acompanhando os processos de entrega e negociações comerciais. Possuir experiência em rotina de compras, almoxarifado, contabilidade, financeiro e fiscal (compras, cotações). Desejável conhecimento no Pacote Office (especialmente Excel Avançado e sistema ERP e SAP).

2 VAGAS: MECÂNICO JR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo, desejável curso Técnico em Mecânica.

EXPERIÊNCIA: Experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Obrigatório que o candidato possua experiência com inspeção de caminhões rodoviários, mecânica de caminhões, motores a diesel (preferencialmente Scania e Mercedes) e mecânica de máquinas pesadas. Experiência com trabalhos em mineradoras.

1 VAGA: VENDEDOR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo.

EXPERIÊNCIA: Experiência de 6 meses na CTPS, contrato ou carta de referência.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Obrigatório que o candidato tenha experiência em vendas no segmento educacional. Desejável que possua moto própria e “CNH A”.

1 VAGA: ENCARREGADO DE LOGÍSTICA

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Logística ou áreas afins;

EXPERIÊNCIA: Experiência em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Obrigatório que o candidato tenha experiência em gestão de equipes.

1 VAGA: SUPERVISOR DE CAIXA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Obrigatório que o candidato tenha experiência na função.

SINE MANAUS SHOPPING PHELIPPE DAOU

Avenida Camapuã, Jorge Teixeira, no Shopping Phelippe Daou, em frente ao T4.

3 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência na área industrial como operador de empilhadeira. “CNH B” e curso de operador de empilhadeira atualizado.

1 VAGA: VENDEDOR INTERNO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com vendas de produtos de telecomunicações (Centrais PABX) e segurança eletrônica (CFTV, DVRs, FONTES, CABOS) e habilidades comerciais. Desejável ter curso de informática básica.

1 VAGA: OPERADOR DE PRÉ EXPANSOR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência no Segmento de EPS, NR-12, NR-11, NR-35 e curso de Operador de Empilhadeira.

1 VAGA: CHEFE DE PERECÍVEIS

ESCOLARIDADE: Ensino Superior completo em Administração ou áreas afins;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Experiência nas áreas de frios, laticínios, carnes, perecíveis em geral, ter experiência com liderança.

1 VAGA: LAVADOR DE VEÍCULOS – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência na CTPS ou carta de recomendação;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com lavagem de veículos pesados.

1 VAGA: CONSULTOR COMERCIAL

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter “CNH B”, informática básica e experiência em vendas nas áreas: telefonia móvel, plano de saúde ou funerário, serviços de telecomunicações, internet ou vendas externas com telemarketing e visita ao cliente. Ter disponibilidade de horário.

5 VAGAS: OPERADOR DE MUNCK – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com operação de Guindaste ou Munck. Ter curso de Operador de Guindaste/Munck. Ter curso de MOPP (validade de 5 anos) e Direção Preventiva (validade de 2 anos). Ter “CNH D”.

1 VAGA: ASSISTENTE DE VENDAS – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter pacote Office, experiência na área de vendas e atendimento ao cliente. Idioma: Japonês (não mandatório, mas seria um diferencial).

5 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO DE PESADOS – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter curso de MOPP (validade de 5 anos), Direção Preventiva (validade de 2 anos) e Cargas Indivisíveis. Ter “CNH E”.

1 VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS PESADOS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com veículos pesados como: caminhão e ônibus, manutenção preventiva e corretiva da parte elétrica dos veículos. Obrigatório ter curso técnico de manutenção de veículos pesados. Trabalhador tem que ter disponibilidade para morar em Presidente Figueiredo.

5 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter curso de MOPP (validade de 5 anos) e Direção Preventiva (validade de 2 anos). Ter “CNH E”.





