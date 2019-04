Bazar de Trocas em Manaus ajuda mulheres renovar o guarda-roupa

Manaus - Um evento inédito irá acontecer em Manaus no próximo dia 20 de abril e promete oferecer uma incrível experiência às manauaras. Trata-se de um bazar de trocas que permite mulheres renovarem seus guarda-roupas de forma divertida e sem gastar dinheiro, aderindo um estilo de consumo mais consciente e sustentável.

O evento pioneiro em Manaus pretende reunir mulheres que desejam fazer novas aquisições de looks, a partir de trocas de peças que possam estar “encalhadas” em seus armários, porque não vestem mais tão bem ou até mesmo aquelas peças queridinhas tão repetidamente usadas, mas que podem ser negociadas por novas e diferentes opções, conforme explica a jornalista e blogueira Bruna Amaral, uma das idealizadoras do evento.

“A ideia é que essas mulheres possam reaproveitar aquilo que elas já têm em casa. Roupas, sapatos e acessórios que estão apenas fazendo volume em seus guarda-roupas. O diferencial do bazar é elas poderem adquirir looks novos ‘sem culpa’, ou seja, sem gastar dinheiro, apenas fazendo trocas com outras mulheres que também irão participar do bazar com o mesmo objetivo”, contou.

O bazar está marcado para acontecer no próximo dia 20 de abril, no Salão de Festas Eliza, localizado na Avenida Humberto Calderaro, no bairro Adrianópolis, às 16h.

A ideia é que essas mulheres possam reaproveitar aquilo que elas já têm em casa | Foto: Divulgação

Como funciona

Após realizarem suas inscrições pelo site do evento, no valor de R$ 40,00, cada participante vai receber, no dia do bazar, uma arara para arrumar suas peças de maneira criativa e organizada, e assim, despertar o interesse das demais. As participantes vão escolher a melhor forma de “negociar” suas peças, em um ambiente agradável e propício à interação, à troca de experiências, conhecimentos sobre moda e, finalmente, a aquisição de novos looks.

O primeiro bazar de trocas de Manaus ainda vai contar com a participação da consultora de modas e personal stylist Karen Leão, que promete compartilhar muitas dicas e truques relacionados ao mundo da moda. As interessadas deverão se inscrever pelo site https://www.e-inscricao.com/projetoelas/bazardetrocas até o dia 17 de abril.

Consciência sustentável

De acordo com a administradora e web designer Érica Patrícia Amaral, que também é uma das idealizadoras do evento, um dos principais objetivos do bazar é incentivar a consciência sustentável das participantes, já que, ao aderirem a ideia de renovar suas roupas por meio de trocas, essas mulheres, economizam dinheiro na compra de novas peças, passando a consumir de forma mais responsável. Segundo ela, a ideia é congregar mulheres interessadas em ampliar suas opções, fazendo escolhas inteligentes com o custo-benefício mais favorável ao seu planejamento de gastos.

“Acredito que esse estilo de consumo tem uma característica bastante sustentável, levando em conta a consciência individual que cada mulher passa a ter a partir da troca. Porque, ao invés de comprar mais, primeiro, ela vai ter a opção de trocar. Desapegando-se daquilo que já não usa mais, por peças de outras mulheres que podem atender melhor o seu momento atual”, comentou a designer.

O evento é pioneiro em Manaus | Foto: Divulgação

Pioneiro

Ainda conforme as idealizadoras do evento, o bazar de trocas que vai acontecer em Manaus será o primeiro no Brasil. “Embora já existam bazares com propostas semelhantes nas regiões Sul e Sudeste do País, não há nesses eventos a interação direta entre as mulheres que fazem as trocas das roupas. Já no nosso bazar, deixamos a impessoalidade de lado. Ou seja, as mulheres interagem entre elas. São elas que negociam suas próprias peças”, comenta Érica.

Projeto Elas

O Bazar de Trocas é um evento exclusivo do Projeto Elas, criado pela jornalista e blogueira Bruna Amaral, e pela profissional de administração e web designer, Érica Patrícia Amaral. Voltado para o público feminino, o projeto tem como proposta principal oferecer eventos e conteúdos direcionados à moda, saúde, beleza e bem-estar, explorando o universo feminino de maneira mais aprofundada na região. “Elas” oferece ao seu público recursos inovadores e contemporâneos, que ajudam mulheres a se sentirem mais completas, empoderadas e seguras consigo mesmas, dentro de suas realidades.

“O projeto surgiu pelo desejo de ajudar mulheres a se sentirem mais realizadas. Muito se houve falar em empoderamento, porém, não vemos acontecer, de fato, o que tanto se prega sobre isso. A ideia é sairmos da teoria e incentivarmos, na prática, o empoderamento feminino. Agregar de forma positiva na vida umas das outras. O objetivo é interligar mulheres, a partir do ambiente virtual, para um encontro real, onde elas se tornem incentivadoras umas das outras nesse processo de autoconhecimento e novos aprendizados”, explicou Bruna Amaral

Com um compromisso, também sociocultural, o Projeto Elas visa, sobretudo, elevar a autoestima de mulheres, tornando-as idealizadoras de seus próprios sonhos, conforme detalha a jornalista. São eventos que vão dar um “upgrade” no dia a dia das mulheres manauaras, oferecendo entretenimento diferenciado sobre o universo feminino. O primeiro evento será o bazar de trocas, mas muitos outros estão por vir”, antecipou Bruna.

