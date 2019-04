Curso aposta na capacitação de novos empreendedores da decoração no AM

Manaus receberá entre os dias 19 a 21 de abril, a primeira ExpoFestNorte 2019, um seminário para decoradores ministrado por profissionais amazonenses e que além de estarem compartilhando dicas e técnicas voltadas para esse tipo de segmento, também irão promover um bate-papo com os participantes sobre suas experiências profissionais e histórias de empreendedorismo dentro dessa área. A ExpoFestNorte 2019 acontece no Salão Comemorar Festas e Eventos, na Av: Max Teixeira – Altos da Telhecon.

O seminário de acordo com sua idealizadora a escultura de balões, Iara Abreu, proprietária da Iara Festas e Eventos terá uma proposta diferenciada pois é voltado para pessoas que tem um conhecimento prévio ou nenhuma experiência no ramo, mas que buscam qualificação especializada com pacotes mais acessíveis como foi elaborado por profissionais competentes em suas respectivas áreas.

O objetivo é formar novos empreendedores do ramo das festas, decorações e eventos | Foto: divulgação

“Todos os profissionais que estarão ministrando as palestras possuem histórias de vida diferentes e sabem em função da sua rotina, o quanto nosso mercado é difícil e como é preciso ser valorizado. Queremos formar novos empreendedores do ramo das festas, decorações e eventos. Assim, como nos tornamos”, adianta Iara, famosa por sua história no segmento de festas e escultura de balões.

Os instrutores Dinny Mattos; Kelly Brasil; Rucho Viana; Marcelo Silva; Iara Abreu e Natanael Martins (genuinamente amazonenses e com histórias para contar) estarão à frente das palestras e rodadas de bate-papos falando sobre temas como: organização de eventos; técnicas com tecidos; ornamentações com balões; cenários de festas, ornamentação de festas, cerimonial e arranjos florais. “Isso tudo e muito mais fará parte de toda a programação de conteúdo apresentada durante os dois dias de evento”, explica Iara.

Capacitação e empreendedorismo

Com um currículo que retrata muita dedicação, trabalho e qualificação, a amazonense Iara Abreu conta com orgulho suas origens e etapas que teve que passar até que conseguisse seu lugar ao sol na área de eventos, como decoradora e escultora de balões.

Os instrutores Dinny Mattos; Kelly Brasil; Rucho Viana; Marcelo Silva; Iara Abreu e Natanael Martins serão os palestrantes | Foto: divulgação





Mãe aos 15 anos de idade e sem a presença dos pai para ajudar na criação de sua filha, a escultura teve que trabalhar desde cedo para sustentar sua filha. Coragem para trabalhar era o que não faltava, vendia roupas, lingeries, acessórios e também era diarista para faxinas em várias casas.

“Eu não tinha medo de trabalho e pagava aluguel e babá para cuidar da minha filha. Nas horas vagas sempre me chamavam para ajudar na decoração das festinhas em casa. Fazia intuitivamente mas sabia que naquele oficio era o meu destino”, conta.

Mas foi em 2013, que Iara teve o ápice e o grande crescimento em sua carreira. Com ajuda da família e do seu esposo naquele período começou a fazer cursos profissionais em Manaus, São Paulo, Curitiba, Brasília e Rio de Janeiro. De lá para cá começou a ganhar uma nova visão de mercado e percebeu que a qualificação em Manaus fica muito restrita a outros grupos e que outras pessoas tinham o direito, assim como ela de buscar novos horizontes.





“Nesse mesmo período comecei além de fazer minhas decorações a promover o Amazon Balões PIC PIC, que reúne muitas pessoas vindas do interior do Amazonas e que também querem crescer. Desse momento em diante não parei mais e agora quero compartilhar tudo que aprendi criando novos empresários do ramo de decoração. Essa é nossa proposta abrir novas oportunidades para essas pessoas que também querem crescer”, conclui.

Serviço:

ExpoFestNorte 2019

Local: Salão Comemorar Festas e Eventos

Data: 19 a 21 de abril

Horário: 8h30 às 17h

Endereço: Avenida Max Teixeira no Altos da Telhacon – Entrada da Cidade Nova

Contato: 99147-7072

*Com informações da assessoria