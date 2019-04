Produção de TV tem queda brusca no PIM no primeiro bimestre

Apesar da queda gigante, representantes do setor acreditam em recuperação até o final do ano | Foto: ARQUIVO EM TEMPO

Manaus - A produção de televisores no Polo Industrial de Manaus (PIM) iniciou o ano de 2019 em brusca queda no primeiro bimestre. De janeiro a fevereiro o setor produziu 40,2% a menos em relação a igual período em 2018, ano de Copa do Mundo. De acordo com dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Eletros), enquanto no primeiro bimestre do ano passado o setor no PIM produziu 2.311.778 unidades, neste ano, ele entregou 1.381.795 unidades apenas.



Segundo a Eletros, em janeiro deste ano foram produzidas 625.864 unidades, contra 1.088.731 em igual período de 2018, o que representa uma queda de 42,5% em relação ao ano anterior. No mês de fevereiro deste ano foi registrada uma pequena melhora, sendo produzidas 755.930 unidades de televisores, representando uma queda de 38% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram produzidas no PIM 1.223.047 de unidades.

Em 2018 foram produzidos 12,074 milhões de unidades em Manaus, segundo a Eletros, um crescimento de 6% em relação a 2017 quando foram produzidas 11,347 milhões de unidades de TV. Mas, apesar do início de 2019 não ter sido bom para os fabricantes do setor, a Eletros demostra otimismo e estima fechar o ano com um crescimento variando entre 5% e 10%. São índices menores que os previstos no início de 2018, quando se esperava crescer até 15%.

Segurança para consumo

O presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, admite que em 2018 houve um crescimento no setor, que não foi o esperado, mas com os perrengues registrados no ano passado, com a greve dos caminhoneiros, a economia estagnada e a insegurança política, os números são até para festejar. Em sua avaliação, a aprovação da reforma da Previdência é necessária e urgente, pela estabilidade da economia, pela volta dos investimentos e aumento do número de empregos. “Se isso acontecer, o consumidor volta a ter segurança para comprar”, destacou.

O presidente da Eletros, José Jorge Júnior disse, recentemente, que os resultados ficaram abaixo do previsto pelo setor, mas segundo ele, é um resultado que pode ser considerado satisfatório diante de um ano em que todo o setor passou por dificuldades, como a greve dos caminhoneiros, o tabelamento de fretes, a alta de matéria-prima, além das incertezas do consumidor diante de um ambiente político e econômico instáveis. Ele explicou que o setor tinha uma boa expectativa no início de 2018, por ser um ano em aconteceria a Copa do Mundo, quando de vende grandes quantidades de televisores.

Em 2018, os televisores de 45 polegadas representaram 27,3% do total de vendas. Os televisores com mais de 45 polegadas (27,7%), os televisores de 32 polegadas (41,8%). As Smart TVs ficaram com a produção de 9,741 milhões de unidades. Em 2017 foram produzidos 8,452 milhões de unidades desses televisores.

Indústrias

Mas no geral, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), empresas instaladas no PIM registraram, em fevereiro, um crescimento de 7,1% em comparação ao mesmo período de 2019. Já no comparativo com o mês de janeiro, o crescimento foi de 1,5%.

Os setores que apresentaram resultado positivo no segundo mês do ano foram os de fabricação de motocicletas e peças para motocicletas que registraram um crescimento de 22,4%. Em seguida aparece os setores de fabricação de bebidas (19,5%), fabricação de produtos de metal – aparelhos de barbear, tampas, estruturas de ferro (17,1%), fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (15,3%).

Setores com desempenho fraco

Já os piores desempenho da indústria amazonense, no mês de fevereiro, foram registrados nos setores de impressão reprodução e gravações - discos fonográficos com uma queda de 49,3%, fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos - disjuntores, alarmes, conversores e baterias que apresentou uma queda de 16,0%, fabricação de máquinas e equipamentos - ar condicionados split e central com queda de 7,9% na produção, e o setor de fabricação de produtos de informática, produtos eletrônicos e ópticos que registrou uma queda de 5,8%.