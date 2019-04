Sepror avança em ações para desenvolvimento do setor primário no AM

Manaus- A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) realizou diversas ações em prol do fortalecimento do setor primário e do desenvolvimento do interior do Amazonas. O resultado foi apresentado durante uma reunião na tarde desta quinta-feira (11), na sede da secretaria.

Dentre as ações de destaque estão a distribuição de implementos agrícolas e equipamentos para as unidades do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam); a inauguração do Complexo de Produção Rural, em Maués; o apoio para o fortalecimento das cadeias produtivas, como fruticultura, avicultura, piscicultura, aquicultura, cafeicultura e bubalinocultura; a realização dos concursos do Idam e da Adaf; o lançamento do Programa Pró-piscicultura; e a manutenção dos programas de Mecanização Agrícola (Promecanização) e de de Incentivo ao Uso do Calcário na Correção de Solos (Procalcário).

“O governador Wilson Lima determinou o aumento de recursos para o Promecanização e Procalcário e criar um novo programa que é o Pró-Sementes e Mudas, e assim foi feito. Teremos o dobro de recursos para esse ano”, informou o secretário estadual de Produção Rural, Petrucio Magalhães Júnior.



Na distribuição de implementos agrícolas que aconteceu na quinta-feira (11), com a presença do governador Wilson Lima, foram entregues 18,6 toneladas de sementes, numa compra que movimento R$ 410.520,00 em recursos. Na ocasião, foram ainda entregues ao Idam 36 botes, 16 caminhões baú e oito picapes, a serem empregadas nos trabalhos desenvolvidos pelos escritórios do instituto na assistência técnica e na extensão rural a produtores de várias cadeias produtivas do Estado.

“Setor primário é o setor que pode gerar trabalho, renda e desenvolvimento para o interior do estado. O governador quer reduzir as diferenças entre capital e interior, e estamos no caminho certo”, enfatizou Magalhães Júnior.

A distribuição de implementos agrícolas aconteceu na última quinta-feira (11) | Foto: Djalma Júnior e Emerson Martins / Sepror

Complexo de Produção Rural



Maués também recebeu ações para desenvolvimento do setor primário. Com a presença de Wilson Lima, foi inaugurado no último dia 12/3 o Complexo de Produção Rural, implantado em parceria com a prefeitura municipal e com recursos de convênio firmado por meio da Sepror. A iniciativa visa estimular a avicultura caipira, a fruticultura e as culturas industriais, além da correção do solo para produção rural. Na primeira parcela do convênio, foram repassados R$ 5.125.427,39. Na segunda, o montante é de R$ 5.084.695,14.

O titular da Sepror se mostrou satisfeito com as ações realizadas nesses primeiros 100 dias do governo, e está disposto a manter o mesmo ritmo em busca de elevar o setor primário do estado. “Sabemos que a cobrança vai vir. O interior está esperando muito desse novo governo e só vamos conseguir se estivermos integrados. O objetivo do Governo do Amazonas é servir o estado e servir o produtor”, afirmou Magalhães Júnior.

Piscicultura



O segmento contou com ações de apoio ao manejo do pirarucu, a realização do Pesca do Mapará e o lançamento do Programa Pró-Piscicultura, trazendo impulso para a cadeia produtiva do pescado.

A abertura da terceira edição da Pesca do Mapará, no Lago do Rei, localizado no município de Careiro da Várzea , contou com a participação de 800 pescadores cadastrados das proximidades do município. Já o Pró-piscicultura, lançado em Rio Preto da Eva , prevê a revitalização de 440 hectares de tanques escavados, distribuição de redes para despesca, kits para verificação da qualidade da água, além da capacitação de aproximadamente 200 piscicultores.

Expoagro

A Feira e Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), mais importante evento agropecuário do estado, acontecerá em outubro, depois de cinco anos sem atividades. A decisão tomada pelo governador Wilson Lima e sob responsabilidade da Sepror vai beneficiar milhares de produtores rurais. “Estamos estudando o melhor local para a Feira, mas a decisão já está tomada: a Expoagro vai acontecer”, confirmou o titular da pasta.

