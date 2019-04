Procon encontra diferença no preço de produtos da Páscoa em Manaus

Manaus- Por ocasião da Páscoa, período em que é comum o aumento do consumo de chocolates, o Programa de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM), realizou pesquisa de preços nas seguintes versões: ovos, barras e bombons vendidos em caixas, sacos e latas.

A pesquisa foi realizada nos dias (4), (7), (8) e (12) de abril em que 52 produtos diferentes foram analisados em relação ao preço praticado em cinco estabelecimentos comerciais.

A maior variação foi encontrada no ovo Surpresa Lol 150g que no Baratão da Carne custa R$ 46,49 e nas Lojas Americanas, R$ 72,99, ou seja, uma diferença de R$ 26,50.

A segunda maior divergência está no ovo Nestlé Surpresa 150g que no Assaí Atacadista está à venda por R$ 43,45 e nas Lojas Americanas custa R$ 64,99 (diferença de R$ 21,54).

Em seguida está o produto Baton Garoto na Lata 150g que no DB é vendido por R$ 41,79 e nas Lojas Americanas o valor sobe para R$ 56,99. Nesse caso, a diferença é de R$ 15,20.

"Além do preço, é importante o consumidor ficar atento a algumas informações como o peso e o conteúdo. Os que contém brinquedo, por exemplo, devem estar com essas descrições na embalagem e também com a indicação de faixa etária. São normas legais que precisam ser cumpridas pelos fabricantes. Tudo é medida de segurança e de proteção aos interesses do consumidor", aponta o gestor do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Vale destacar ainda que os valores podem sofrer alteração devido à proximidade da data pascal ou realização de promoções. A variação dos preços pode ocorrer tanto para cima quanto para baixo.

