Centec inaugura salão-escola com foco no mercado de beleza

Manaus- Os interessados em ingressar no mercado de beleza como empreendedores ou prestadores de serviço já contam com mais um estímulo para se aperfeiçoar. O Centro de Ensino Técnico (Centec) passa a contar este ano com um salão-escola para aulas práticas e estágio curricular no curso profissionalizante de estética.

As inscrições para as turmas de 2019 já estão abertas e os primeiros 50 alunos a se matricularem ganharão bolsas com 30% de desconto na mensalidade, mas as vagas são limitadas. Para garantir a oportunidade, basta se dirigir à sede da instituição, na Djalma Batista, 646, de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, de 8h às 12h.

O salão-escola é uma novidade exclusiva do Centec no ensino profissionalizante para o setor de estética em Manaus e será um grande diferencial na formação dos futuros profissionais, já que além de modernos equipamentos e ampla infraestrutura, conta também com toda a bagagem e expertise dos profissionais da Academia Amanda, parceira no investimento.

“Ao autorizarmos a oferta do curso técnico em estética, idealizamos uma estrutura que pudesse realmente formar os melhores profissionais nessa área. Sendo assim, identificamos a necessidade de ter como instrutores profissionais renomados para aulas práticas e estágio. E chegamos à Academia Amanda, rede que além de pioneira na cidade, é um exemplo de empreendedorismo e inovação, tendo em seu quadro os melhores profissionais de Manaus”, comenta a diretora do Centec, Eliana Pinheiro.

Ainda conforme a diretora, o projeto do salão-escola vem sendo desenvolvido e aperfeiçoado em parceria com a Academia Amanda há mais de um ano, desde a concepção da estrutura curricular.

“O investimento foi alto, mas temos certeza de que o retorno será extraordinário, tanto para os futuros profissionais quanto para o mercado e a sociedade, que passarão a contar com melhores serviços, dado o diferencial na capacitação dos novos técnicos”.O diretor da Academia Amanda, Luiz Alberto Pontes (Beto) também tem uma perspectiva muito positiva sobre o empreendimento. “Como empresário do setor, tenho muita dificuldade em recrutar mão de obra com uma formação mais ampla.

Geralmente, os profissionais têm capacitações específicas, o que os limita a uma visão mais ampla do mercado, inclusive no quesito atendimento ao cliente e empreendedorismo. Por isso, acredito que essa parceria com o Centec trará grandes resultados, tanto para a nossa própria rede, com o Espaço Amanda, quanto para outros salões de beleza e clínicas de estética”, avalia.

