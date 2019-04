Veja funcionamento dos shoppings durante o feriado de Páscoa

Manaus - Durante o período da Páscoa, os manauaras aproveitaram para fazer compras e adquirir também os presentes de toda a família e os tradicionais ovos de Páscoa. Quem optar para visitar o centro comercial da cidade ou os shopping centers precisa ficar atento ao horário de funcionamento neste período.

O Em Tempo fez uma seleção dos horários dos principais estabelecimentos comerciais de Manaus.

Shopping Ponta Negra

Com o objetivo de oferecer maior conforto aos seus clientes, o Shopping Ponta Negra informa que irá funcionar em horário especial na Sexta-feira da Paixão (19).

A praça de alimentação vai operar das 12h às 22h, enquanto as lojas e quiosques, das 14h às 21h.

Já no sábado (20), o centro de compras segue com o seu horário de padrão, das 10h às 22h. E, na Páscoa (21), o shopping funcionará com o horário normal de domingos e feriados. Neste dia, a praça de alimentação opera das 12h às 22h, e as lojas e quiosques, das 14h às 21h.

Millennium

Em virtude da Sexta-feira da Paixão, o Millennium Shopping informa que irá operar em horário especial.

A praça de alimentação irá funcionar das 12h às 22h, já as lojas e quiosques das 14h às 20h, e salas de cinema da rede Cinépolis abrem a portas a partir das 13h30.

No sábado (20), o empreendimento retoma o horário normal com lojas e quiosques operando a das 9h às 21h, enquanto a praça de alimentação das 10h às 22h.

No domingo de Páscoa, o Millennium segue com o funcionamento padrão, com lojas e quiosques abrindo das 14h às 20h, e praça de alimentação, das 12h às 22h.

Manauara

O Manauara Shopping, na próxima sexta-feira (19), vai funcionar com o horário de domingo, com a praça de alimentação e lazer funcionando das 12h às 22h.

As lojas âncoras das 13h às 21h e as demais das 14h às 21h. A Academia Cia. Athletica funcionará das 9h às 19h.

No domingo (21), o horário de funcionamento também será este.

Sumaúma Park Shopping

Na sexta-feira, o Sumaúma abre de 8h às 22h, assim como o Hiper DB. As demais lojas funcionam das 10h às 22h. A praça de alimentação funcionará das 12h às 22h

Studio 5

As lojas do Studio 5, zona Sul de Manaus, ficaram abertas na sexta-feira de 14h às 21h. Já as áreas de Lazer e Praça de Alimentação funcionam de 12h às 21h.

Manaus Plaza

O Manaus Plaza ficará com as lojas abertas na sexta-feira santa de 14h às 20h. Áreas de Lazer e Praça de Alimentação vão funcionar de 11h às 21h.



Amazonas Shopping

O Amazonas Shopping informa que funcionará com horário especial nos feriados de Sexta-feira da Paixão (19) e Domingo de Páscoa (21).

A praça de alimentação irá operar das 12h às 22h. As lojas âncoras - Bemol, Centauro, C&A, Forever 21, Marisa, Renner, Riachuelo e Puppy Play - funcionarão das 12h às 21h.

O supermercado Carrefour abrirá das 8h às 22h e a academia Smart Fit, das 9h às 15h. As demais lojas do centro de compras estarão abertas das 14h às 21h.

Programação

Para quem for visitar o Amazonas Shopping durante o feriado, o centro de compras está com programação especial para os fãs do universo geek e pop. O evento “Geek Experience” iniciou no dia 12 e segue até 28 deste mês, na Praça de Eventos da Expansão, de segunda a sexta-feira, das 16h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h. A entrada é gratuita.

Entre as atividades realizadas estão oficinas e campeonatos de card games, como Pokemon e Yugioh, partidas de jogos de tabuleiro e eletrônicos como DOTA 2 e Fortnite, bate papo sobre séries de TV, filmes e livros, exposição de robôs e impressoras 3D e Meet & Greet com o jogador manauara de League of Legends (LOL), Alexandre – “Titan”. O ‘Geek Experience’.

Durante todos os dias de evento, computadores estarão disponíveis para que os visitantes possam jogar os games de sucesso no momento, como Apex Legends e Fortinite, além de League of Legends (LOL) e DOTA 2. O evento também terá uma área para que o público possa vivenciar uma experiência em realidade virtual.

Nesta sexta-feira (19), às 19h, a jornalista Juçara Menezes mediará o painel sobre o mundo Marvel com a presença de cosplays. Nos sábado e domingo (20 e 21), a programação do “Geek Experience” inclui campeonato de LOL.

Centro

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Amazonas (Fecomércio) informou que as lojas ficarão abertas no Centro de Manaus, na sexta-feira, de 9h às 13h.

Leia mais

Com tradição no mercado, Eurosono abre 39ª loja no Santa Etelvina

Procon encontra diferença no preço de produtos da Páscoa em Manaus