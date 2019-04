Segunda Verde é opção de economia para os consumidores amazonenses

Manaus- As segundas-feiras são os melhores dias para comprar frutas, legumes e verduras no superatacado Nova Era. Para os amazonenses que adoram promoção, a Segunda Verde é uma opção para quem busca qualidade e economia, além de contribuir para a geração de renda de 40 famílias que produzem diversos vegetais, entre eles, berinjela, pimentão, melancia, tomate, abobrinha, couve e banana.

“A Segunda Verde é uma estratégia de fidelizarmos os nossos consumidores oferecendo um dia dedicado para eles encontrarem no setor de hortifrúti variados itens em oferta e, ainda, contribuirmos para a geração de renda dos produtores e a economia local”, destacou Itaúna de Souza, coordenador do projeto do Nova Era, que compra mais de 100 toneladas de produtos regionais, por mês.

Fazem parte do projeto do Nova Era produtores de comunidades de Manaus (dentre elas, Ramal do Brasileirinho e Puraquequara) e dos municípios de Manacapuru, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e Iranduba. Itaúna adianta que a expectativa é aumentar a quantidade de famílias parceiras. Além disso, a ideia é avançar para outros ramos de produção, como granjas e açudes.

Leia mais:

Bazar da Rayana completa 4 anos com edição especial na Zona Leste

Procon encontra diferença no preço de produtos da Páscoa em Manaus