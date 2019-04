Vídeo: Ipem analisa ovos de páscoa em Manaus para evitar fraudes

Manaus - Centenas de ovos de páscoa foram analisados, pelo Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), para garantir que o consumidor compre o peso indicado na embalagem dos produtos. No ano passado, de 1.436 ovos, dois foram reprovados.

A perícia dos ovos de páscoa é feita no laboratório do Ipem-AM. Além do peso dos ovos, os brindes e brinquedos que vêm dentro dos produtos também são analisados. Eles devem ter o selo do Inmetro e faixa etária indicativa.

Ano passado, 160 lojas em Manaus foram visitadas. Neste ano, a cobertura vai ser maior. 260 estabelecimentos vão ser fiscalizados, incluindo os dos municípios da região metropolitana e da calha do rio Solimões, com uma unidade fluvial.

É recomendado que o consumidor verifique o peso antes de comprar | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

O Ipem indica que o consumidor procure um balança dentro da loja, e verifique o peso. Ele não pode ser igual ou menor que o número indicado na embalagem.



A operação começou na última terça-feira (9) e vai terminar na próxima semana. A multa para quem for pego com alguma irregularidade pode chegar a um 1,5 milhão de reais.

