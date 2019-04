Demanda por peixe aumenta durante a Semana Santa, no Nova Era

O Nova Era tem apostado cada vez mais na parceria com piscicultores locais | Foto: Divulgação





Manaus - Com a Semana Santa chegando, o Nova Era já garantiu que não falte peixe na mesa do consumidor. Segundo o superatacado, a expectativa é que a demanda pelo produto aumente em até 30%, comparado com o mesmo período do ano passado.

Segundo o gerente de compras do Nova Era, Isaque Ribeiro, o consumo de peixe no Estado tem aumentado cada vez mais, principalmente nesta época do ano - considerada pelos piscicultores um décimo terceiro antecipado.

“Por isso, o Nova Era tem apostado cada vez mais na parceria com piscicultores locais para garantirmos um bom estoque para atender o amazonense que não abre mão da tradição da Semana Santa”, garantiu.

As quatro unidades do Nova Era em Manaus – nos bairros de Flores e Compensa, no Shopping Via Norte e na Grande Circular, estão abastecidas com os peixes preferidos dos amazonenses, entre eles, tambaqui, pirarucu, bacalhau e matrinxã.

