Amazonas Energia assume distribuição de energia no Estado

Diretor-presidente da Amazonas Energia Tarcísio Rosa | Foto: Divulgação

Manaus -A partir desta segunda-feira (15), a empresa Amazonas Energia, do consórcio Oliveira/Atem, assumiu oficialmente a Distribuição de energia para todos os 62 municípios do Estado do Amazonas, com aproximadamente 900 mil clientes.



A posse dos novos dirigentes da Distribuidora foi realizada no Teatro Manauara, localizado na Avenida Mário Ypiranga, nº 1300, Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento contou com a participação de colaboradores da Empresa e convidados.

Leilão em 2018

No dia 10 de dezembro de 2018, o consórcio arrematou a Distribuidora de energia do Estado por R$ 50 mil, além do aporte de 491,370 milhões. O leilão foi realizado na sede da B3, antiga BM&FBovespa, em São Paulo.

A Oliveira Energia é uma empresa genuinamente Amazonense, fundada em 1972, na qual é Especializada nos mercados isolados do Amazonas e Roraima, atendendo hoje mais de 2 milhões de pessoas, por meio da locação de usinas termelétricas de energia.

Orsine Oliveira | Foto: Divulgação

Orsine Oliveira



De acordo com o Presidente da Oliveira Energia, Orsine Rufino de Oliveira, a empresa já atuava em mais de 90 localidades, atendendo a uma extensão territorial de mais de 1.785.000 km². “Dispomos de estrutura própria de logística, operação, manutenção, e estoque de equipamentos e peças de grupos geradores, que antes já gerávamos cerca de 600 empregos diretos, e mais de 2000 indiretos, e agora assumindo a Distribuição de energia no Amazonas, esse número de empregos aumentará de forma significativa”, assegurou.

“Disponibilizamos toda essa força de trabalho a serviço dos povos da Amazônia, com de mão-de-obra local e especializada, e a partir de hoje temos o desafio de levar aos nossos clientes mais qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia no Estado, garantindo assim, mais qualidade de vida aos nossos clientes”, ressaltou Orsine.

Miquéias Atem

Miquéias Atem | Foto: Divulgação

Segundo o Dirigente Miquéias de Oliveira Atem, a empresa Atem que compõe o consórcio possui mais de 280 franqueados, 4 bases de distribuição e cerca de 600 clientes ativos no mercado. “Somos uma empresa de DNA Amazônida, que tem como missão desenvolver negócios que sejam sustentáveis, efetivos e confiáveis, com dedicação a pessoas, a qualidade dos produtos e satisfação dos clientes. Já atuávamos na comercialização de combustível nos Estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Pará e Mato Grosso, e agora temos mais essa missão de juntos, levarmos uma energia limpa e confiável aos nossos clientes do Estado”, afirmou Miquéias.

Dibo Atem

Orsine Oliveira, Miquéia Atem e Dibo Atem | Foto: Divulgação

Para o executivo Dibo de Oliveira Atem, a Empresa irá trabalhar diariamente, no interior do Estado e capital, verificando de perto a situação das usinas termelétricas e agências. Iremos para buscar melhorias e vencer o desafio de levar energia de qualidade a todo o consumidor amazonense”, acrescentou Dibo.



Investimentos

Nova diretoria da Amazonas Energia | Foto: Divulgação

A Distribuidora possui o compromisso de fornecer energia elétrica à população, realizando as atividades necessárias para operar de forma confiável seu sistema. Projetos de investimentos, serão executados em 2019, com o valor total previsto de R$ 741.260.490, no qual será investido na construção e expansão no sistema de distribuição em Alta, Média e Baixa Tensão, assim como a realização de manutenções preventivas e corretivas na rede de distribuição e nas subestações existentes. Até o ano de 2023, serão realizadas obras da Alta Tensão em subestações e linhas de transmissão, para solução estrutural de atendimento ao sistema, com investimento previsto de R$ 1,3 bilhões.

Diretoria da Amazonas Energia | Foto: Divulgação

Tarcísio Rosa



O Presidente da Amazonas Energia, Tarcísio Rosa, aponta que a Empresa investirá no setor elétrico do Estado, com objetivo de melhorar o fornecimento de energia, diminuir DEC (duração das interrupções de energia) e FEC (quantidade de interrupções de energia), assim como trazer grandes melhorias no parque energético do Amazonas, e consequentemente, o desenvolvimento da região. “A Distribuidora também pretende ampliar a geração de energia em todo o interior do Estado. Com os investimentos que serão realizados, a Distribuidora pretende melhorar não só a qualidade do fornecimento de energia, mas também o atendimento aos consumidores”, admitiu Tarcísio.



Furto de energia

A Distribuidora intensificará o combate ao furto de energia, com novas equipes que atuarão na capital e interior, na qual serão reforçadas gradativamente a cada mês e serão compostas por veículos com materiais para atuação e técnicos da Empresa. A Distribuidora destaca que o combate às perdas de energia só é possível com o envolvimento de toda a sociedade. O furto de energia e a fraude de medidores são tipificados como crime conforme o código penal brasileiro, artigos 155 e 171. Todos pagam a conta do furto de energia praticado em residências, comércios e indústria. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) inclui nos cálculos da tarifa de energia as perdas por irregularidades.

O Diretor de Clientes Márcio Paixão explica que a Amazonas Energia intensificará o combate ao furto de energia, com novas equipes e tecnologias. “Os efeitos das ligações clandestinas são danosos para todos os consumidores, diversas ocorrências de interrupção de energia são provocadas por esta prática ilegal, principalmente em áreas de invasão, onde os moradores não tem documento de posse, fator este que impossibilita a regularização com medidores de energia dessas áreas, que ao todo somam 69 invasões mapeadas em Manaus e outras 50 no interior do estado. A Distribuidora irá atuar conjuntamente com outros órgãos públicos para regularizar o consumo de energia destas ocupações irregulares”, citou Márcio.

Luz Para Todos

O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, denominado “Luz para Todos”, tem o objetivo de propiciar o atendimento, em energia elétrica, à parcela da população do meio rural que ainda não possui acesso a esse serviço público, universalizando o estado do Amazonas com o serviço de eletrificação rural, atingindo as metas de atendimento estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), além de garantir o acesso ao serviço público de energia elétrica aos domicílios e estabelecimentos do meio rural e melhorar a prestação de serviços à população beneficiada.

Até o ano de 2030, a previsão é que 54.819 unidades consumidoras sejam beneficiadas pelo programa, com investimento na ordem de R$ 2.057.311.281. As metas para o ano de 2019, visam o atendimento a 10.873 novas ligações nos 62 municípios do estado do Amazonas, beneficiando a uma população de aproximadamente 54.365 pessoas, através da extensão de 3.500 km de rede de distribuição de energia em média tensão rural. O investimento previsto para o ano de 2019, 2020 e 2021 é de R$ 236.890.407. Até o ano de 2022 a previsão é que sejam realizadas 23.035 novas ligações em municípios do interior, com investimento de R$ 290.389.120.

O Diretor de Distribuição do Interior, Radyr Gomes de Oliveira, explica que levar a energia elétrica aos pontos mais isolados do Estado do Amazonas é sem dúvida alguma, um dos maiores desafios. “Iremos trabalhar de maneira intensa com reforço na geração de energia no interior do Estado, e foco nas metas para continuidade no programa, no qual são definidas de acordo com as metas de ligações estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Ministério de Minas e Energia (MME) e financiamento aprovados”, destacou Radyr.

Nova Diretoria

Na última quarta-feira (10), foi realizada na Sede da Amazonas Energia, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), para assinatura dos Termos de Posse, Acordo de Acionistas e o Contrato de Compra e Venda de Ações entre as Empresas Eletrobras, Consórcio Oliveira Energia ATEM e Amazonas Energia. Os novos Dirigentes da Distribuidora estão relacionados abaixo:

Conselho de Administração:

Orsine Rufino de Oliveira - Presidente do Conselho de Administração

Naidson de Oliveira Atem - Conselheiro

Dibo de Oliveira Atem - Conselheiro

Tarcísio Estefano Rosa - Conselheiro

Maria do Socorro Gama da Silva - Conselheira

Conselho Fiscal:

Hamilton Almeida Silva - Conselheiro

Airton Ângelo Claudino - Conselheiro

Miquéias de Oliveira Atem - Conselheiro

Diretoria Executiva:

Tarcísio Estefano Rosa - Diretor-Presidente e Diretor de Administração (interino)

Celso de Oliveira Sant’Anna - Diretor Financeiro

Eduardo de Xerez Vieiralves - Diretor Técnico e de Operação da Capital

Luciana Cristina Rodrigues - Diretora Regulatória e Jurídica

Radyr Gomes de Oliveira - Diretor de Distribuição do Interior

Márcio Paixão Ribeiro - Diretor de Clientes

