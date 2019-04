Uninorte é vendida por R$ 194, 81 milhões

A Ser Educacional (SEER3), gestora do Centro Universitário Maurício de Nassau (UniNassau), anunciou, nesta quarta-feira (17), que comprou o Centro Universitário do Norte (UniNorte) por $ 194,81 milhões. O valor, de acordo com a empresa, será subtraído de dívida da companhia.

Em nota a SEER3, disse que “em linha com sua estratégia de buscar ser relevante nessas regiões e presente nas demais regiões do Brasil, o grupo fortalece sua presença na Região Norte”.

Assim, assume “número significativo de alunos de graduação presencial na cidade de Manaus, por meio de uma marca reconhecida na cidade, vencedora da pesquisa Top of Mind nos últimos oito anos consecutivos e passa a ser referência de mercado nas duas maiores cidades da Região Norte do Brasil”, conclui.

Ao final de 2018, a UniNorte tinha mais de 25 mil alunos com matrícula ativa, sendo 23 mil alunos de graduação e quase 2 mil de pós-graduação.

Após a transação, a Ser Educacional aponta que seu caixa líquido passará de R$490 milhões para R$302 milhões

As informações são do Valor Econômico*

