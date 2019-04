Petrobras volta a aumentar o preço do diesel nas refinarias

Medo da de nova greve dos caminhoneiros foi um dos motivos para o recuo da semana passada, disse presidente da Petrobras | Foto: Divulgação

Rio e São Paulo (AE) - Depois de, na semana passada, aumentar em 5,7% o litro do diesel e no mesmo dia recuar depois de um telefonema do presidente da República, Jair Bolsonaro, a Petrobras voltou a anunciar, nesta quarta-feira (17), novo reajuste sobre o preço do diesel. O aumento de R$ 0,10/litro, implica numa variação mínima de 4,518% e máxima de 5,147%, nos seus 35 pontos de venda no Brasil. Este aumento passa a vigorar a partir desta quinta-feira (18).



Por meio de nota, a Petrobras informou que o preço estabelecido pela Petrobras representa, em média, 54% do preço do diesel nos postos de serviço. O preço médio do diesel ao consumidor no Brasil é 13% menor do que a média global, havendo 105 países com preços superiores aos nossos, segundo a globalfuelprices.com.

De acordo com a estatal, o reajuste levou em consideração os mecanismos de proteção, através dos derivativos financeiros, e as variações de demais parcelas que compõem o Preço Paridade Internacional (PPI) com destaque para redução recente do frete marítimo.

O presidente da estatal, Roberto Castello Branco, informou em coletiva, ontem, que a companhia não teve prejuízo com o adiamento do reajuste do preço do diesel. Muito pelo contrário, ele afirmou que o ajuste máximo pôde ser menor justamente porque o frete marítimo, um dos componentes do preço do diesel, caiu desde o dia 11 de abril.

"A Petrobras teve perda zero com o adiamento do ajuste do diesel, por que temos hedge e o preço do frete marítimo caiu", disse a jornalistas em encontro para explicar o reajuste do combustível.

No dia 11 de abril a Petrobras elevou o preço teto do combustível em 5,7%, passados seis dias, ajustou o preço máximo em 5,1%. "Não só não perdemos como ganhamos um pouco", ressaltou.

Castello Branco afirmou que nada impede que a estatal decida mudar a periodicidade do reajuste da companhia. Segundo ele, a companhia pode optar por aplicar o aumento "quando achar importante". O aumento do diesel anunciado nesta quarta, de R$ 0,10 por litro, vale a partir de quinta.

Medo

Questionado sobre o reajuste no diesel impactar a decisão dos caminhoneiros de fazer nova paralisação, Castello afirmou que isso o fez adiar o ajuste na semana passada. "Todos nós sofremos com a greve dos caminhoneiros (2018), foi com base nisso que sustei o ajuste", disse. Ele ressaltou também que só vê greves desse tipo em países como Brasil e França, onde o refino é estatal. "Já reclamei da solidão no refino, sou contra o monopólio", disse.