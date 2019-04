Vídeo: confira os preços dos produtos no Feirão do Pescado em Manaus

Manaus - Estamos na Semana Santa, época em que não pode faltar o peixe na mesa de muitos consumidores. O feirão do pescado tem sido opção para muita gente em Manaus.

No feirão, os peixes estão sendo vendidos a preços tabelados. O tambaqui em média custa a partir de R$ 8,50. O grande, sai a R$ 9,90 o quilo, já os maiores, acima de 5 quilos, será vendido a R$ 12,90. A matrinxã está no valor de R$ 11,90 qualquer tamanho, e o pirarucu varia de R$ 5,90 a R$ 23,90.



O feirão não oferece só peixe inteiro sem um tratamento, quem quer praticidade ao preparar o almoço de páscoa vai poder contar com alguns profissionais que possuem toda uma técnica para retirar as espinhas do peixe.

O pirarucu é um dos produtos mais procurados no feirão | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Durante o feirão, a Secretaria de Produção Rural vai fiscalizar os preços estabelecidos para a comercialização e o manuseio do pescado. A expectativa da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) é vender cerca de 100 toneladas de pescados.

São 80 expositores participando do feirão, que acontece simultaneamente em quatro pontos de manaus: no Centro Social padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, zona norte; na Alameda do Samba, no Alvorada, zona centro-oeste; no Centro Social Urbano do Parque Dez; e no estacionamento do Sebrae, unidade Aleixo, na zona centro-sul.

Nesta quinta-feira (18) o feirão funciona das 7h às 20h. Na sexta, fica aberto das 7h ao meio-dia.

