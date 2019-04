Mais que incentivos, ZFM precisa de nova matriz de capacitação

Manaus - Ameaçada nas discussões da reforma tributária pelo principal ministro do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, o superministro Paulo Guedes, a Zona Franca de Manaus (ZFM), que pode ruir com a tal da “simplificação” do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ainda tem outros desafios além da luta pela manutenção das vantagens comparativas. A principal delas, segundo estudos, é a inovação e a qualificação profissional.



O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), o amazonense José Jorge do Nascimento Júnior, avalia no grande desafio desse novo tempo da industria mundial, que a ZFM e a indústria brasileira, como um todo, têm que se adequar, porque ambas estão no mesmo patamar de qualificação profissional, é mais a necessidade de formar uma nova geração mais focada no desenvolvimento de tecnologia do que uma geração novamente focada em manufatura.

Jorge Junior, presidente Eletros | Foto: Arquivo EMTEMPO

Segundo Jorge Júnior, uma fábrica que hoje com 1,5 mil funcionários gera um faturamento de US$ 10 milhões de dólares, por ano, logo será substituída por uma empresa com 50 engenheiros doutores e pós-doutores que vão gerar um faturamento de US$ 200 milhões.

“O professo fabril manufatureiro vai ficar muito mais automatizado e robotizado. O capital humano deverá ser mais qualificado. Um doutor ou pós-doutor na linha de produção vai operar um robô com inteligência artificial capaz de se autocorrigir. Então, o nosso grande desafio vai ser mudar a qualificação para um processo de desenvolvimento de tecnologia”, diz.

O especialista avalia ainda que, muitos postos de trabalho se perderão, mas, em contrapartida, outros novos surgirão. “Muitos empregos e profissões que hoje não sabemos irão surgir daqui a quatro ou cinco anos. Mais aqui ainda vemos a necessidade de uma qualificação para esse novo momento, porque senão, não teremos a reposição necessária. A mudança já está acontecendo. Inclusive essa quarta evolução industrial começou em 2011, em Hannover, na Alemanha. O Brasil está há oito anos atrasado”, observa o presidente da Eletros. Ele sustenta que se faz necessária grandes mudanças na matriz educacional.

Os incentivos fiscais não são suficientes para manter os empregos na indústria amazonense | Foto: TV EM TEMPO

Insuficiente

Economista especialista em ZFM, o deputado Serafim Corrêa (PSB) afirma que os incentivos fiscais não são suficientes para manter os empregos na indústria amazonense. O parlamentar defende que é necessária inovação e qualificação profissional para a guerra do conhecimento.

“Só incentivos não vão bastar. A meu ver, a crise teve o seu peso no desemprego brasileiro, mas a maior razão do desemprego é algo com o que não podemos brigar, e que temos que nos adequar, que é exatamente a qualificação. Vivemos o século do conhecimento. Hoje, não é apenas da força bruta. É o operário do conhecimento”, defendeu o parlamentar.

Para Serafim, as escolas e universidades do país têm um papel imprescindível para formar profissionais preparados, principalmente quanto à tecnologia digital, mas estão falhando, pois não há especialistas suficientes em programação, por exemplo, profissão que tem 15 mil vagas em aberto em São Paulo.

“Precisamos trazer a realidade do mundo para dentro da escola. Isso não é uma crítica a governo a, b ou c. É uma autocrítica. Perdemos a guerra da borracha por falta de tecnologia e inovação. Temo que nós não estejamos preparados para enfrentar essa guerra agora, que é a do conhecimento. As universidades têm um papel muito importante e elas não estão trabalhando nisso. Há muitas vagas, mas que exigem qualificação”, alertou o deputado.

O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), economista Wilson Périco, disse com base em estudo Fundação Getúlio Vargas (FGV) que a ZFM é superavitária e retorna aos cofres públicos todo o investimento feito ao modelo, sendo viável econômica e socialmente, além de contribuir com a preservação ambiental. Segundo ele, para cada R$ 1 de incentivos fiscais federais concedidos, o governo federal arrecada R$ 1,30.

