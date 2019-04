Vendas de ovos de Páscoa é menor que o esperado pelos supermercados

Manaus- As vendas de chocolates nessa Páscoa devem apresentar um crescimento de até 2% em relação as vendas de 2018. Muito abaixo das estimativas inicias do setor de supermercados de Manaus, que trabalhava com uma estimativa de alta entre 4,5% e 6% para este ano. A previsão é do superintendente da Associação Amazonense de Supermercados (Amase), Alexandre Zuqui. Ele avalia que isso se deve ao crescimento do número de estabelecimentos comercializando ovos de Páscoa. O setor ainda trabalha com expectativa de vendas até este domingo.



“Antes as vendas desses produtos eram feitas apenas pelos supermercados, agora existem outros estabelecimentos”, explicou o superintendente da associação, acrescentando que isso gerar perda dos consumidores dentro dos supermercados. Segundo ele, o que mais tem saído são caixas de bombons, principalmente para as famílias com muitos membros e todos querem comer chocolates na Páscoa. O ovo de Páscoa com 300 gramas está sendo vendido, em média, a R$ 35, para uma família com três crianças terá que gastar mais de R$ 100, ainda tendo que agradar aos outros membros da família.

Alexandre Zuqui explica, ainda, que as vendas abaixo das expectativas do setor estão também associadas ao alto índice de desemprego no Amazonas, principalmente em Manaus e na redução da faixa salarial de quem está voltando agora para o mercado de trabalho, sem contar que a economia ainda não apresentou sinais claros de crescimento. “Tudo isso contribui para as vendas não apresentem o resultado esperado”, disse o superintendente da associação. Ele avalia que as ações para geração de emprego no Estado só devem acontecer em um segundo momento. “Nesses primeiros meses o governo tem se preocupado mais com saúde e educação, setores que precisam ser fortalecidos”, disse o superintendente.

Diferente das estimativas pouco otimistas da Associação Amazonense de Supermercados, o gerente de comprar do DB, Aguiar Oliveira, disse na sexta-feira, 19, que até aquele momento a rede de supermercados já havia comercializado 47% das 6 mil caixas de chocolates que foram compradas e colocadas para vendas no período da Páscoa deste ano. Segundo ele, era esperado para sábado um crescimento significativo nas vendas de chocolates, ficando apenas um pouco para ser vendido no domingo, para os consumidores de última hora. “Antecipamos as promoções, colocando um preço bastante acessível, o que já podia ser verificado pelos consumidores na quinta-feira. As nossas vendas estão dentro das nossas expectativas”, garante o gerente do DB.

O vice-presidente administrativo da Associação Amazonense de Supermercados, Ralph Assayag, também mantem o otimismo, acreditando que as vendas possam crescer até 4% em relação ao ano passado. “Todas as lojas estão abertas nesta sexta-feira e temos até domingo. Esperamos que não sobre nada, se sobrar na segunda-feira faremos promoção”, disse o vice-presidente da associação. Segundo ele, este ano foram compradas 35 toneladas de chocolates, cerca de 3% a mais que no ano passado. Ele disse, ainda, que antes de fazer as compras de chocolates, cada estabelecimento fez uma pesquisa, visando comprar o que realmente esperava vender nesse período.

