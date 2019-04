Está procurando emprego? Sine Manaus oferece 37 vagas nesta segunda

Manaus - A Prefeitura de Manaus disponibiliza, nesta segunda-feira (22), 37 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo, e o Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, Jorge Teixeira, a partir das 8h.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados, ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

POSTO SINE MANAUS – CONSTANTINO

Avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo (próximo à sorveteria Glacial)

1 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na carteira.

1 VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses na carteira.

1 VAGA: GERENTE DE LOJA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada em carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Disponibilidade de horário.

1 VAGA: ASSISTENTE FINANCEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Experiência em rotinas na área financeira; obrigatório ser usuário do Sistema Whinthor e disponibilidade de horário.

1 VAGA: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Administração, Gestão ou áreas afins.

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve possuir amplo conhecimento em recrutamento e seleção de funcionários, convenção coletiva de trabalho, admissão (e-social), controle de ponto, folha de pagamento, afastamento, férias e rescisão.

1 VAGA: PADEIRO/CONFEITEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Possuir curso teórico e prático na área de panificação e confeitaria.

3 VAGAS: ATENDENTE ADMINISTRATIVO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve ter obrigatoriamente perfil administrativo, com experiência de atendimento ao público e negociação de dívidas. Obrigatório que possua Informática Básica e Excel avançado. Desejável que tenha curso de atendimento ao público.

1 VAGA: OPERADOR DE ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Química;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve possuir experiência com rede de tratamento de estação de esgoto. Obrigatório que o candidato possua “CNH A, B ou AB”.

3 VAGAS: OPERADOR DE ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Química;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve possuir experiência com rede de tratamento de estação de água. “Obrigatório que o candidato possua CNH A, B ou AB”.

2 VAGAS: COSTUREIRA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato precisa ter experiência com corte de tecidos em grande escala.

1 VAGA: ENCANADOR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato precisa ter experiência em construção civil. Obrigatório que possua cursos de NR 10 e NR 35 atualizados.

1 VAGA: OFICIAL DE MANUTENÇÃO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato precisa ter experiência em construção civil. Obrigatório que possua cursos de NR 10 e NR 35 atualizados.

2 VAGAS: CONFERENTE

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato precisa ter experiência com estoque na área de distribuição. Conferência de peças de motos, armazenagem, estocagem e embalagens de materiais.

1 VAGA: INSTRUTOR DE TREINAMENTO

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato precisa ter conhecimento em Word, Excel e Power Point, ministração de treinamentos de capacitação e reciclagem com foco na melhoria do desempenho de equipe de vendas. Vivência em área comercial ou no mercado imobiliário. Desejável que tenha trabalhado com treinamentos sobre créditos e financiamentos. Obrigatório que possua “CNH B” e disponibilidade para viagens.

2 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve possuir experiência com preparo, ajuste, produção e embalagem de velas, conforme modelo de máquina.

1 VAGA: VENDEDOR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve possuir experiência com vendas e atendimento ao cliente.

POSTO SINE MANAUS – SHOPPING PHELIPPE DAOU

Avenida Camapuã, Jorge Teixeira, no Shopping Phelippe Daou, em frente ao T4

3 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: comprova na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Controlar entrada e saída de peças, separação de mercadoria, contagem de peças. Obrigatório possuir experiência do ramo de confecções.

1 VAGA: ESTOQUISTA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Coordenar os processos operacionais, acompanhar o cumprimento da programação, receber mercadorias e notas fiscais. Obrigatório possuir experiência do ramo de confecções.

2 VAGAS: INSPETOR DA QUALIDADE

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência no segmento metalmecânico. Ter curso de Metrologia, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico e MASP (Método de Análise e Solução de Problemas).

2 VAGAS: TÉCNICO ELETRÔNICA HOSPITALAR

ESCOLARIDADE: Ensino Técnico Completo em Eletrônica ou Automação Industrial;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira ou contrato;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares de baixa, média e alta complexidade.

1 VAGA: OPERADOR DE PRÉ EXPANSOR

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: comprovada na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência no Segmento de EPS, NR-12, NR-11, NR-35 e curso de Operador de Empilhadeira.

4 VAGAS: CONSULTOR COMERCIAL

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter “CNH B”, informática básica e experiência em vendas nas áreas: telefonia móvel, plano de saúde ou funerário, serviços de telecomunicações, internet ou vendas externas com telemarketing e visita ao cliente. Ter disponibilidade de horário e fins de semana.

1 VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS PESADOS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: seis meses na carteira;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Ter experiência com veículos pesados como: caminhão e ônibus, manutenção preventiva e corretiva da parte elétrica dos veículos. Obrigatório ter curso técnico de manutenção de veículos pesados. Trabalhador tem que ter disponibilidade para morar em Presidente Figueiredo.