Vídeo: fim de visto para turistas pode aquecer comércio em Manaus

Manaus - Japoneses, canadenses e australianos estão dispensados da apresentação de visto para entrarem no Brasil. O decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 18 de março. A meta é incentivar a geração de emprego e renda no país. No Amazonas, quem vive do turismo gostou da notícia.

As novas regras entram em vigor a partir do dia 17 de junho e se aplicam a quem permanecer em território brasileiro por até 90 dias, esse prazo pode ser prorrogado pelo mesmo período desde que não ultrapasse 180 dias em um ano.

A maior parte dos turistas que visitam o Amazonas são norte-americanos | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

De acordo com dados do governo federal, desde a implementação do visto eletrônico para os quatro países, em dezembro de 2017, os pedidos aumentaram 41%. Caso todos esses turistas extras, que pediram o visto eletrônico, venham para o Brasil, o turismo pode arrecadar US$ 71 milhões, ou seja, cerca de R$ 265 milhões.

No ano passado, os americanos foram os que mais visitaram o estado do Amazonas, representando 81% dos turistas, seguido dos japoneses com 9%, com o decreto a estimativa é que a demanda cresça em 2020.

O decreto é "unilateral", ou seja, não vale para brasileiros entrarem nos quatro países. Por isso na câmara, deputados do PSOL, PT e PDT apresentaram cinco projetos de decreto legislativo para derrubar o ato do executivo.

