Sem empregos, mães abrem negócios para sustentar famílias em Manaus

Herlen Rodrigues produz laços e tiaras | Foto: Ione Moreno

Manaus - Segundo a pesquisa “Expectativa para a economia e para a empresa”, feita pelo Sebrae entre os meses de agosto e outubro de 2018, 67% dos micros e pequenos empresários acreditam que 2019 será um bom ano para quem empreende ou deseja empreender. Apenas 9,9% acredita no contrário.

Apostar no empreendedorismo é, entre outros objetivos, conquistar a independência financeira. Foi pensando nisso que há seis anos, a atendente de Call Center, Herlen Rodrigues, de 34 anos, resolveu começar a confeccionar laços para aumentar a renda em casa.

“Eu tinha vontade de comprar tiara e laços para a minha filha, mas era muito difícil achá-los. Fiquei com vontade de aprender e fiquei vendo os vídeos. Assim, comecei a fazer para ela peças exclusivas”, fala.

Herlen começou a produzir para a filha e depois expandiu para amigas | Foto: Ione Moreno

Os laços e tiaras da Maria Heloíse, a filha de Herlen, começaram a chamar atenção por onde ela andava. Com isso, amigas e as próprias "coleguinhas" da garota começaram a perguntar onde ela adquiria os produtos. A amazonense viu uma oportunidade de ganhar dinheiro e, em 2013, ela começou a fabricar laços para as amigas.

“Só com o salário, eu não consigo manter a família. Então, esse passou a ser o nosso ganha-pão. Eu tenho uma página no Facebook chamada ‘Mimos da Helô’ e conforme posto, as clientes encomendam. Faço vários modelos sempre com um toque especial. Já teve vezes em que eu não tinha o dinheiro do pão e apareceu uma encomenda de última hora”, conta.

De todas as formas e cores, as tiaras feitas por Herlen fazem sucesso | Foto: Ione Moreno





O mês que ela mais recebe encomendas é junho, por causa das festas juninas. Os pedidos são tantos que ela começa a confecção já em maio. São aproximadamente 70 tiaras vendidas nessa época. Todas as pessoas que moram com ela acabam envolvidas no processo.

“Eu trago para o meu trabalho e vendo. Meus filhos e meu marido me ajudam. Meu sogro também leva para o trabalho e eu tenho a ajuda especial da minha sogra. Durante os anos em que tenho vendido, ela tem me ajudado bastante. Consigo até pagar a prestação do carro”, relata.

A família de Herlen a ajuda na hora da confecção das tiaras e laços | Foto: Ione Moreno

De acordo com ela, a sogra tem uma “ajuda especial” porque existe um auxílio simultâneo entre as duas.

“É uma forma de nos ajudarmos. Depois que ela se curou de um câncer, ficou meio depressiva. Nós unimos mais depois da doença. Eu dei força para ela e ela para mim”, explica.



Sem ateliê, ela montou uma loja improvisada na sala da casa onde mora. No espaço, tanto as tiaras confeccionadas por ela, quanto os bordados da sogra são colocados à mostra. O sonho de Herlen é ter uma loja para vender os itens.

“Investir em algo que você gosta vale a pena. Não tem dia ruim. Em qualquer horário que eu posso, estou fazendo as tiaras. Todos lá em casa são envolvidos. É muito gratificante ser reconhecida pelo trabalho produzido”, disse.

A atendente vê o crescimento do mercado de artesanato como positivo. Para ela, é uma oportunidade de levar renda extra e também fazer uma rede de contatos e amigos.

Churrasco como fonte de renda

Girlene tem uma banca de churrasco há quatro anos | Foto: Arquivo Pessoal

A Girlane Oliveira tem uma banca de churrasco na avenida Ipase, Compensa, Zona Oeste de Manaus, há quatro anos. Com o que ganha, ela pode sustentar a família.

“Como arrumar emprego é difícil, decidi trabalhar com isso para poder manter minha família de alguma forma. Não ganho muito, mas dá para sobreviver”, comenta.

Com cinco filhos, a empreendedora já foi de tudo: auxiliar de cozinha, atendente, garçonete, vendedora e auxiliar de serviços gerais. Além disso, também fez curso de Relações Interpessoais e Agente de Portaria.

“Não tinha muito tempo para conciliar filhos, estudos e trabalho, então optei por trabalhar e cuidar deles. Por isso, não terminei meus estudos”, explana Girlene.

Embora com toda a qualificação e experiência, ela não consegue arrumar emprego. Mesmo assim, mantém viva a esperança de arranjar uma ocupação e fazer da banca de churrasco, a fonte de renda extra.

Dados de empreendedorismo

De acordo com dados do Sebrae, até 2017, 36 em casa 100 brasileiros estavam envolvidos com atividades empreendedoras. O total de mulheres que empreendem no Brasil é de 24 milhões, um número equivalente ao de homens empreendedores. Os jovens de 25 a 34 anos foram os mais ativos na criação de novos negócios, 30,5% dos brasileiros nesta faixa são proprietários e administram a criação e consolidação de empreendimentos em estágio inicial.

Leia Mais

Mr.Cake: empreendedor do AM transforma paixão por doces em negócio

Vendas de ovos de Páscoa e ovo de colher movimentam comércio de Manaus