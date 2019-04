Balcão de Agronegócios da ADS movimenta mais de R$ 1 milhão

Manaus- O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), viabilizou a venda de mais de 359 toneladas de produtos regionais para três grandes redes de supermercados da capital, no mês de março. A intermediação gerou R$ 605.810,00 em recursos, beneficiando 15 produtores de nove municípios do Estado.

O açaí caroço produzido no distrito de Novo Remanso, no município de Itacoatiara, foi destaque entre os produtos mais vendidos no mês de março. Foram cerca de 125 toneladas, totalizando R$ 262.500,00. Em seguida, está o abacaxi produzido na Vila do Engenho, também no município, com a comercialização de 50 toneladas da fruta, totalizando R$ 65 mil. Os dois produtos foram fornecidos para a Agroindústria Manaós Polpas.

“O Balcão de Agronegócios é a nossa principal ferramenta de aproximação entre os produtores rurais do Amazonas e o comércio, por meio de agroindústrias, supermercados e restaurantes. Com isso a produção rural do Estado ganha as prateleiras e consegue chegar ao consumidor final com qualidade e preço justo”, informou o presidente da agência, Flávio Antony Filho.

Os produtos comercializados no mês de março foram: banana pacovã, jerimum, pimenta, couve, macaxeira, cupuaçu, acerola, pepino, mamão, banana, batata doce, alface, abacaxi, goiaba, açaí caroço e taperebá. Além da agroindústria, os produtos regionais, intermediados pelo programa, foram fornecidos para os supermercados Nova Era, Atacadão e DB.

Primeiro trimestre

Nos últimos três meses, o programa Balcão de Agronegócios comercializou um total de 762.885 quilos de produtos regionais, movimentando R$ 1.240.408,46 em recursos. Os municípios que participaram do programa nos três primeiros meses deste ano foram: Careiro da Várzea, Iranduba, Anamã, Itacoatiara (Vila do Engenho e Novo Remanso), Manacapuru, Manaquiri, Presidente Figueiredo e Manaus.

*Com informações da assessoria

