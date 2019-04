Mais de 130 mil amazonenses ainda não declararam IR 2019

Manaus- A sete dias do prazo final da Receita Federal, nesta terça-feira (23), o total de 187.558 contribuintes amazonense conseguiram declarar o Imposto de Renda Pessoa Física 2019, segundo a delegacia regional do órgão. O volume representa 58,7% das 319 mil declarações estimadas para este ano no Amazonas. O órgão espera que até as 23h59 do dia 30 de abril mais 131,442 efetuem a declaração.

O atraso na entrega acarreta em multa de 1% sobre o imposto devido ao mês. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido. No ano passado, foram entregues 318.893 declarações no Amazonas. A Receia alerta que não deverá ter prorrogação do prazo.

De acordo com o órgão deve declarar quem, em 2018, recebeu rendimento igual ou superior a R$ 28.559,70. Mesmo o contribuinte que esteja com restrições no CPF deve declarar o Imposto de Renda e depois buscar regularizar o documento, junto ao Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC).

Dessas, 19.550 declarações ficaram retidas na malha fina, muitas vezes por erro na declaração de rendimentos. Segundo técnicos da Receita, os erros mais comuns cometidos pelos contribuintes são informações erradas sobre os rendimentos recebidos durante o ano anterior e ao declarar seus dependentes.

Sendo assim o contribuinte deve evitar a correria das últimas horas para não ocorrer em erros e se acontecer, ter tempo para corrigir sem receber multa. A malha fina funciona como uma espécie de “peneira” para as declarações que estão com pendências.

Caso o sistema da Receita perceba que alguma informação está incorreta, separa a declaração para uma análise mais apurada. E, caso perceba erros, chama o contribuinte para ajustes ou até mesmo inicia investigações e cobra de atrasados e multas.

O contribuinte deve saber que todo o sistema tributário está interligado, assim, se os rendimentos forem declarados de forma incorreta, ao fazer uma comparação no sistema, a Receita saberá o que deixou de ser declarado, aparecendo inconsistências na declaração do Imposto de Renda.

Outros casos que podem causar inconsistências na declaração são: não lançar rendimentos tributáveis, isentos ou tributados exclusivamente na fonte dos dependentes relacionados na declaração de Imposto de Renda, lançar valores na ficha de rendimentos tributáveis diferentes daqueles relacionados nos informes de rendimento (Rendimento tributável, Imposto Retido, etc).

Os contribuintes precisam ficar atento na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda, já que este ano a declaração traz algumas novidades. Uma dessas novidades, é que todos os dependentes devem apresentar CPF independentemente da idade. No ano passado, o documento era obrigatório para idade a partir de 8 anos.

Outra novidade, é que este ano a Receita está exigindo o CNPJ da instituição financeira onde o contribuinte tem conta corrente e aplicações financeiras. O contribuinte pode declarar como dependentes filhos com idade de até 21 anos, ou até 24 anos se estiver cursando ensino superior. Menores de idade que o contribuinte ajuda ou cria, só pode ser declarado dependente se esse contribuinte puder comprovar que tem a guarda judicial.

Educação

No caso de dedução com a educação, só podem ser declarados os valores referentes a matrícula e as mensalidades, e mesmo assim, o contribuinte deve ficar atento, pois essa é uma dedução parcial, já que a Receita fixou um teto para esses gastos que precisa ser observado pelo contribuinte.

Para fazer a declaração de Imposto de Renda, o contribuinte deve ter em mãos documentos informando rendimentos de instituições financeiras, inclusive corretora de valores, informes de rendimentos de salários, pró labore, distribuição de lucros, aposentadoria, pensão etc., informes de rendimentos de aluguéis de bens móveis e imóveis recebidos de instituições jurídicas, informações e documentos de outras rendas recebidas no exercício, tais como rendimento de pensão alimentícia, doações, heranças recebida no ano.

