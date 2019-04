Vereadora defende liberação de crédito para mulheres junto à Afeam

Manaus - O apoio a linha de microcrédito para mulheres, a fim de que elas possam ter mais independência e autonomia financeira, foi um dos assuntos discutidos, nesta quarta-feira (24), durante reunião entre a vereadora Mirtes Salles (PR) e o diretor-presidente da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), Marcos Vinicius Castro, na sede da entidade.

No encontro, Mirtes Salles apresentou o projeto “Mulher Empreendedora: Independência e Autonomia”, que visa promover a autonomia financeira por meio de microcrédito orientado, direcionado a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

“A partir de hoje, as mulheres vítimas de violência doméstica, as mães de pessoas com deficiência, mulheres idosas, uma gama de mulheres que precisam de oportunidades para empreender passam a ter essa oportunidade. Eu saio daqui muito otimista, não só para fomentar os projetos dessas mulheres, mas para ajudar a capacitar essas mulheres e que esse crédito vá e volte em forma de pagamento, porque quando a mulher pagar esse empréstimo, ela vai estar dando oportunidade para que outras mulheres possam receber o microcrédito e recomeçar as suas vidas, cuidando também da família como um todo”, observa Mirtes Salles.

O diretor-presidente da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), Marcos Vinicius Castro, explicou que haverá uma seleção por parte da equipe técnica da vereadora Mirtes Salles, que irá apoiar mulheres empreendedoras que queiram montar, ampliar ou diversificar o seu próprio negócio. “Elas vão passar por uma oficina de gestão. Nós damos o microcrédito produtivo e orientado, com o limite de até R$ 5 mil reais, de acordo com a necessidade de cada projeto”, disse o diretor-presidente da Afeam.

*Com informações da Assessoria

Leia Mais

Homem prova inocência e é absolvido mais de dois anos após ser preso

Deputado estadual cobra melhorias no transporte público de Manaus